Legisladores de Morena elegirán mañana a su coordinador en la Cámara de Diputados

México.- El dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que será este jueves, 15 de julio, cuando los morenistas elijan quién será el legislador que fungirá como coordinador de la bancada del partido guinda en la próxima Legislatura.

En esta misma jornada, habrán de escoger al actor político que encabezará la Mesa Directiva de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, misma que actualmente preside la priista Dulce María Sauri Riancho.

En una reunión con los diputados federales electos de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional, Delgado Carrillo invitó a los legisladores a seguir impulsando el proyecto de la Cuarta Transformación.

Asimismo, los exhortó a tener siempre presentes los principios de "no mentir, no robar y no traicionar"; así como a conservar el trato directo con los ciudadanos reflejando los intereses de los mexicanos.

El líder morenista, informó que, a partir del 1 de septiembre, los que conformen en grupo parlamentario de Morena "serán los principales defensores del proyecto de transformación", a la vez que serán ellos los que se harán responsables de establecer las reformas que impulsen los cambios políticos y económicos que están aconteciendo en la república mexicana.

Hizo un llamado a que saquen adelante la austeridad republicana, eliminar el fuero presidencial, instaurar la consulta popular, tipificar como delito grave la corrupción y la revocación de mandato.

Aunado a ello, también instó a que se eliminen "los moches", que se estructure un nuevo sistema educativo y que se instaure la paridad en todos los espacios del Gobierno Federal, así como en todos los poderes del Estado mexicano.

Mario Delgado aseguró que la elección del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y del titular de la Mesa Directiva para el primer año de la LXV Legislatura será elegido mediante el voto libre y secreto.

De nueva cuenta, el ex diputado federal aseveró que la elección del candidato presidencial en el proceso 2023-2024 que abanderará a Morena será elegido mediante el método de encuesta, por lo que pidió a todos aquellos que están interesados en participar en ello a que se concentren en sus funciones actuales, pues será su desempeño el que evalúe la ciudadanía.

Para finalizar, Delgado Carrillo instó a la Comisión Permanente a avalar el período extraordinario en la Cámara Baja del Congreso de la Unión para resolver los desafueros de Saúl Huerta, señalado por abuso sexual de menores; y el de Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilegal.