Legisladores del PRI van por un mejor presupuesto

Sinaloa, México.- Con el compromiso de pelear por mayores recursos de la Federación, el senador de la República, Mario Zamora Gastélum, y los diputados federales, Érika Sánchez Martínez y Alfredo Villegas Arreola, rindieron ayer su Primer Informe Legislativo.

Ante la presencia de militantes priista, funcionarios estatales y federales, compañeros legisladores de todos los partidos políticos y ciudadanía en general, los legisladores informaron sobre las actividades que ejercieron en el Congreso de la Unión durante su primer año en el cargo, y aseguraron que lucharán por un mayor y mejor Presupuesto de Egresos para el estado de Sinaloa, así como por la asignación de recursos para programas preventivos de la violencia de la mujer y de apoyo para el campo agrícola.

Entre un panorama político adverso para el priismo mexicano, los tres coincidieron en que han tenido que trabajar como oposición ante una mayoría izquierdista en ambas Cámaras, en donde se han tomado decisiones importantes y a veces desafortunadas en materia de seguridad, educación, empleo, desarrollo económico y leyes gubernamentales.

Tal situación se ha traducido a confrontaciones y diferencias con la Cuarta Transformación, pero también a coincidencias que, en sus palabras, han permitido la consolidación de la unión entre las diversas bancadas para servir y hacer el bien a México.

Mario Zamora

El único senador priista de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, informó que durante su primer año de trabajo legislativo presentó seis iniciativas propias en materia de combate a la corrupción, seguridad social, prohibición outsourcing, deducible fiscal y combate a la obesidad.

Asimismo, presentó quince puntos de acuerdos con los cuales solicitó a los Congresos locales hacer más eficiente el uso de recursos públicos, se atendiera de manera urgente y con recursos a los damnificados por la depresión tropical 19-E y el huracán Willa, se ampliara la denominación del mezcal para Sinaloa, entre otros, y además obtuvo el 100 por ciento de asistencia a cada una de las sesiones ordinarias y extraordinarias que se citaron.

Durante su discurso, el mochitense agradeció a cada uno de los compañeros del Senado que ha apoyado sus iniciativas y se han abiertos a los consensos para pronunciarse y legislar a favor del pueblo sinaloense. Reconoció la labor de los senadores morenistas Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Castro, con quienes ha hecho equipo del Senado sin diferencia de colores e ideologías políticas.

Agregó que tuvo una significativa participación en las gestiones de reasignación de presupuesto para el sector agrícola, una de las actividades económicas más importantes de Sinaloa, logrando en conjunto con otros legisladores reasignar ocho mil millones de pesos. “El trabajo en el Senado ha sido intenso, no es una justificación, somos pocos los que tenemos que luchar, llevamos más de 500 horas en el pleno y muchas más en comisiones, aún me queda tiempo como senador y voy a estar de regreso, voy a estar en todas las colonias y ahí me verán, hemos realizado más de cuatro mil gestiones, pero no todas han sido afortunadas, somos sus empleados, quiero ser su mejor empleado y no dejaré de trabajar para serlo”, expresó en su discurso, que fue ambientado con música de fondo.

Érika Sánchez

La diputada federal Érika Sánchez presentó una amplia numeralia de actividades legislativas, de las cuales 23 de ellas tuvieron que ver con la protección y defensa de las mujeres violentadas, impulso de la participación de las mujeres en la política y la creación de políticas públicas para la defensa de las mujeres, mismas que se comprenden en la agenda legislativa Mujeres 360.

Presentó 23 posicionamientos, se suscribió a 183 iniciativas y participó en temas relevantes como la discusión de la Reforma Educativa en donde logró que se adicionara un fondo federal que se destine a la infraestructura educativa. Convocó al Gobierno federal a trabajar por el programa de Estancias Infantiles y empujar un presupuesto digno para el campo.

Modernizar el sistema de Afores, obligar a las empresas a contar con plantas tratadoras de residuos y promover la etiqueta de empresas libres de trabajo infantil, también fue otra las gestiones prioritarias de la priista. Se mostró preocupada por la situación desfavorecedora que atraviesa el campo sinaloense y por ello invitó a las presentes a manifestarse y luchar por mejores condiciones.

Lo que estamos viendo es un agravio para quienes viven y trabajan del campo; son 30 millones de mexicanos, de los cuales el 50 por ciento viven en marginación y pobreza, la autosuficiencia alimentaria no se negocia y eso hay que defender

Expresó. Aseguró que en el siguiente año legislativo seguirá impulsando y gestionando programas de protección a la mujer, como los refugios de víctimas de la violencia que, hasta hoy, se encuentran sin presupuesto por determinación del presidente de la República. “Llegó la oportunidad de demostrar nuestro talento y colocarnos en la toma de decisiones, hoy las mujeres que estamos en los cargos ponemos a las mujeres en su lugar”, puntualizó.

Alfredo Villegas

Entre un sin número de dificultades para la estabilidad política y económica de México, el legislador Alfredo Villegas describió su primer año de actividades en la Cámara baja.

El presupuesto de egresos 2019 fue la primera de las situaciones que los priistas tuvieron para pasar y, en su caso, el diputado informó que estuvo negociando con el Gobierno federal para lograr una reasignación a los programas de apoyo al campo.

Previó que para el 2020 la situación es más adversa, pues se propuso una disminución muy grave y ante ello aseveró que volverá a hacer las gestiones pertinentes para salvar al campo sinaloense. “Las preocupaciones son el presupuesto, no viene suficiente, viene asimétrico, esos programas no le vemos la precisión o los objetivos para tener un crecimiento económico, para tener un mayor bienestar tenemos que reorientar como en el año pasado”.

Villegas Arreola reprobó la forma de operar de las Comisiones de Presupuesto y de las secretarias de Gobierno federal, que no han dispersado los recursos como fueron asignados y que además se niegan a establecer acuerdos para impulsar programas que realmente produzcan e incrementen la economía en el país. “Ahora sí no vamos a dar un paso atrás, vamos a dar la pelea por lo justo”, mencionó.

El legislador priista abundó en que ha presentado una iniciativa como propuesta y 141 como parte del grupo parlamentario. Respaldó los programas asistencialistas del gobernador Quirino Ordaz Coppel y aseguró que no descansará en su tarea en la Cámara de Diputados.