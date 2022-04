Legisladores señalan campaña de desprestigio en su contra

México.- Una campaña de desprestigio contra los diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica ha invadido las redes sociales, reconocieron los legisladores sinaloenses del PRI Paloma Sánchez Ramos y Mario Zamora Gastélum.

“He recibido hasta amenazas de muerte hacia mí y mi familia, pero eso empezó hace tres semanas, cuando anunciamos que nuestro voto sería en contra de la reforma eléctrica. Fue la forma de presionarnos porque pensaron que nos íbamos a doblegar”, expuso la diputada federal Paloma Sánchez.

Amenazas directas

Asimismo, la legisladora lamentó que el propio presidente y la secretaria general de Morena dijeron abiertamente que irían tras los legisladores de oposición, además de que generaron un diseño publicitario donde colocan sus nombres, rostros y los llaman traidores a la patria, acción que, sin duda, induce a la violencia.

Dijo que es precisamente el gobierno quien debe proteger y brindar seguridad a los ciudadanos, pero lamentablemente, agregó, es de ellos mismos de quienes surgen las amenazas, “desde la mañanera viene el mensaje para decirnos que, como no estamos a favor de ellos, hay que tirarnos con todo”.

Sin embargo, Paloma Sánchez reconoció que al asumir el cargo como legisladora acepta la responsabilidad que con ello conlleva, incluso recibir las amenazas.

“No me arrepiento de mi voto. Estoy convencida y volvería a votar en contra si se trata de algo que no está a favor de México. Como dicen ellos que vamos a pagar el precio, aquí estoy dispuesta a pagarlo, aunque sea con mi vida, porque estoy convencida de que tengo que hacer lo mejor para mi país”, agregó.

Frustración

En este sentido, el senador Mario Zamora Gastélum resaltó que, sin ser psicólogo de profesión, ha escuchado decir a expertos que lo que está haciendo Morena se llama frustración.

Están increíblemente frustrados, dijo, porque saben que esas iniciativas con que buscaban controlar a todos no pasan, porque no son en beneficio de los mexicanos.

Lamentó que en pleno siglo XXI y en un país donde tantos mexicanos han luchado por construir una democracia fuerte, por no pensar como el presidente se le llame a alguien traidor a la patria.

“¿Cuántas veces Morena, como oposición, votó en contra de iniciativas que en su momento mandaron presidentes no emanados de su partido y jamás nadie los llamó traidores a la patria? Es una pena que desde la Presidencia de la República se le llame así a alguien solo por no cumplirle un capricho o por no pensar igual que él”.

Al ser cuestionada sobre la violencia que acusan legisladores de oposición, la senadora de Morena Imelda Castro Castro dejó en claro que no hay tal violencia.

“No tienen razón, el decir que son traidores de la patria ya dijimos que es una referencia histórica al discurso del expresidente López Mateos, que fue quien nacionalizó la industria eléctrica. No hay ningún odio, no hay ninguna violencia, es parte del debate nacional y la libertad de expresión que ellos reclaman. Creo que también deben respetarla a quienes pensamos distinto”.

Por su parte, la diputada federal Merary Villegas, en conferencia de prensa, advirtió que habrá consecuencias políticas en el Congreso de la Unión por el rechazo a la reforma eléctrica, pero negó que Morena inicie una campaña para incitar a la violencia. “No les queda hacerse las víctimas”, agregó.

Diputados federales señalaron en redes sociales la campaña de desprestigio en su contra.

No hay derrota política

En relación al tema de una posible derrota política de Morena, la senadora Imelda Castro resaltó que la oposición tiene derecho de saborear, disfrutar y creerse una victoria temporal que fue el domingo al impedir que se hiciera una reforma constitucional.

“Los mismos que durante el salinismo y durante el peñanietismo hicieron reformas constitucionales y apoyaron a estos presidentes para hacer reformas constitucionales en contra de la nación, ahora lo que hacen es impedir que se hagan reformas constitucionales a favor de la nación, entonces, como oposición pueden tener esa interpretación de que ganaron el domingo”.

Sin embargo, dijo, ninguna derrota, como ninguna victoria, es eterna. “Si ellos creen que nosotros como Morena tuvimos una derrota el domingo, entonces tendríamos que decir que el lunes y martes, tanto en diputados, como en senadores, Morena tuvo victorias. Son victorias y derrotas temporales, lo que debe prevalecer es el destino, el futuro y el presente de la protección de nuestros recursos naturales, en este caso de los energéticos, porque es un tema de seguridad y soberanía nacional, y lo más importante es que gana la ciudadanía”.

Por su parte, la diputada federal Ana Ayala Leyva, de Morena, dijo tajantemente que no existe una derrota en Morena. “Porque a partir de este domingo el pueblo respalda aún más la coalición conformada por nuestro presidente de la República, aún más estamos siendo respaldados por ellos en los medios, en las redes, en campo. Estamos observando la situación de la ciudadanía y seguramente no lo va a olvidar”.

Reconoció que lo acontecido el pasado domingo, cuando la reforma eléctrica del presidente de la República fue rechazada, tendrá impacto en cuestión electoral, pero el pueblo no va a esperar para el 2024 para demostrarlo.