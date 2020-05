Legisladores sesionan entre críticas y halagos a López-Gatell 

Cd. de México, México.-La sesión de la Comisión Permanente del Congreso se desarrolló entre halagos y críticas al Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



El PAN en la Comisión Permanente llamó misógino al funcionario al señalar un trato diferenciado a legisladoras en su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política del Senado.

Esto tras la respuesta de López-Gatell a la senadora Alejandra Reynoso, al decirle que ella no sabía de cuestiones de salud y que lo suyo eran las comunicaciones.

. @HLGatell no solo evadió todas las peguntas que le hice, también fue misógino. Hubiera sido bueno que, además de sus groserías, respondiera alguna de las preguntas que le hice y que representan las dudas de millones de mexicanos. Aquí su respuesta: pic.twitter.com/J5BrsNjNeD



Rementería afirmó que el trato diferenciado demostró que el tema de género no es el fuerte de la Presidencia y tampoco del funcionario.



El Subsecretario está lejos de ser una maravilla, el País tiene las peores cifras (en Covid-19), no sé cómo ensalzan dando loas a López-Gatell, no hay peor ciego que el que no quiere ver, los resultados ahí están, advirtió.