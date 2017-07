"Les aseguro que AMLO nos regresará al PRI de los 70s"

Ciudad de México.- La candidata a la silla presidencial por el Partido Acción Nacional, Margarita Zavala dirigió un discurso dedicado a Andrés Manuel López Obrador, después que este último publicara en su cuenta de Twitter un spot en el que "mando por un tubo, a quien lo compara con Trump".

La ex primera dama en su gira "Yo con México", arribó a Tabasco para ahí dedicar el mensaje que acusa a AMLO de oponerse al nuevo PRI porque es del viejo PRI.

La esposa de Calderón dijo "permítanme darles un mensaje, estamos exactamente a un año de un día histórico para México, hay que decirle no a los que mandan al diablo a las instituciones porque no creen en el Estado de Derecho".

"Hay que decirle no a quien excluye y condena a quien no piensa como él, pero perdona el pasado corrupto nada más porque se les suman, a eso tenemos que decirle que no y dejarlo en el pasado".