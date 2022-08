Les voy a ganar a la buena: Ricardo Monreal acusa respaldo institucional de Ebrard, Sheinbaum y Adán Augusto

Oaxaca.- El senador Ricardo Monreal acusó un respaldo institucional hacia las llamadas “corcholatas” de Morena a la presidencia: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, canciller de México y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

Durante su participación en el informe legislativo anual de la senadora por Oaxaca, Susana Harp, Monreal hizo un llamado, pidiendo “piso pajero” respecto a las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su sucesión en el 2024.

“Deseo que sea transparente, democrático, y que haya piso parejo, que hasta ahora no lo ha habido, porque hay una clara visión de respaldo institucional a tres de ellos”, declaro el coordinador de los senadores de Morena.

Ricardo Monreal destacó la amplia ventaja con la que han despegado Ebrard, Sheinbaum y Adán Augusto, sin embargo, aseguró que les ganará por la vía correcta.

“A ellos los han preferido y los han mencionado de manera prioritaria. Me siento contento, con ganas de ganar, entusiasmado, porque no lo es todo. Confío mucho en la gente. Les voy a ganar a la buena”, aseveró.

Arma secreta de AMLO

El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró ser el "arma secreta" del presidente AMLO para las elecciones de 2024 el pasado 23 de agosto, pues considera que él puede ser el "presidente de la reconciliación nacional".

Desde La Paz, Baja California Sur, donde acudió a una diálogo con mujeres y empresarios, Ricardo Monreal reiteró que en Morena no hay "piso parejo" para los aspirantes a las elecciones presidenciales, y aunque admitió que él no es "corcholata", se denominó como "el arma secreta" de López Obrador.

"¿No hay piso parejo?", se le preguntó, y el morenista respondió entre risas: "Yo no lo he visto, pero no me quejo, no lo he visto porque en el fondo, en el fondo, yo soy como el arma secreta del presidente. Yo soy como el tapado, pues no soy corcholata".

El coordinador de Morena en el Senado afirmó que a la gente y a AMLO les conviene que él se convierta en presidente de México, pues dice contar con la experiencia y capacidad para dialogar y dejar de lado las divisiones.