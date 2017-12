Ley de Seguridad no militariza: Manelich Castilla

Ciudad de México.- La Ley de Seguridad Interior promulgada por el Presidente de la República no militariza, enfatizó el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto.

Luego de poner en marcha el operativo invierno 2017, Castilla Craviotto dijo que la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abonará a la confianza y abre el espacio a profundizar en el tema.

Descartan inconstitucional en polémica Ley de Seguridad

"El Presidente hizo un anuncio importante en que si bien se promulgó la ley, esperaremos la opinión que haga la Suprema Corte de Justicia, el comisionado Renato ha sido muy preciso en señalar en que la ley de ninguna manera significa militarización, sino que fija condiciones para que las instancias federales hagamos esta tarea de apoyo a las entidades que lo requieren".

"Vamos a estar muy pendientes de lo que la corte determine, me parece que fue una decisión respetuosa a las opiniones que han estado pidiendo profundidad y escuchar el planteamiento de la Corte abona a la confianza que muchos sectores han solicitado en torno a la ley", comentó.

Arranca operativo en carreteras

Con un estado de fuerza de más de 20 mil elementos, la Policía Federal puso en marcha el Operativo Invierno 2017 para brindar seguridad en las carreteras y en puntos turísticos.

Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal, garantizó la seguridad en las vías de comunicación federal durante en toda la temporada vacacional.

"Estamos con mucha responsabilidad anunciando que hay condiciones de seguridad en todas las redes, pero aun así hemos hecho invitación a que se circule de día, que se tomen las medidas que en cualquier parte del mundo se toman para tener un viaje seguro evitar conducir en tramos largos solitarios de noche", destacó.

Sobre el aumento de inseguridad que ha ocurrido en las carreteras de Puebla, Oaxaca y Veracruz, Castilla Craviotto sostuvo que es un corredor seguro en el que se puede circular.

Elementos del ejercito en operativo. Foto: Archivo EL DEBATE.

"Estamos siguiendo muy atentamente los incidentes en ese tramo, creemos que tenemos identificado el problema, hemos tenido detenciones importantes de grupos dedicadas al robo en carreteras. Podemos decir que hay un corredor seguro", agregó.

Piden veto a la Ley de Seguridad Interior

Pese a las manifestaciones civiles que exigían una discusión abierta y mantenían una postura en contra tanto organismos nacionales e internacionales, en días pasados el Senado avaló las modificaciones a la minuta con 71 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones, que dio luz verde a la Ley de Seguridad Interior.

El 15 de diciembre, que los senadores aprobaron y modificaron, el mismo día el documento regresó a la Cámara de Diputados para el análisis de los cambios en la minuta; sin embargo, en cuestión de una hora los legisladores votaron 262 a favor y 25 en contra para que la Ley de Seguridad Interior pase al Ejecutivo para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, que hasta el momento no se ha hecho efectiva.

El presidente de la república saluda a elementos del ejército.

Ahora, activistas y organismos internacionales están asegurando que la ley violenta los derechos y piden al presidente que vete la Ley de Seguridad Interior.

«Así, sin discutir, sin revisar, sin hacer caso a expertos. Nuestra clase política es una vergüenza que no nos representa. De aquí en adelante son impresentables los diputados del PRI que promovieron y votaron la Ley de Seguridad Interior. Las sugerencias de la sociedad no les importó, con esto queda claro que ellos hacen política sin escuchar la opinión del pueblo.

Ahora es turno del presidente. Él pidió a los senadores tiempo para la discusión de la ley; eso no sucedió, pues que vete la ley y dé más tiempo para un análisis profundo», señaló Ixchel Cisneros, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), uno de los organismos que se han opuesto.

Modificaciones

Los artículos que sufrieron modificaciones fueron el 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26.

Entre los cambios que realizó el Senado a la minuta que recibieron de la Cámara de Diputados se incluyó que se precisara que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y, sin excepción, los derechos humanos y sus garantías.

Aprueban diputados Ley de Seguridad Interior. Foto: El Universal

Otra modificación fue un margen de 180 días a los gobernadores para profesionalizar sus policías o por lo menos tener sus proyectos y presupuestos.

En el artículo 8 se agregó que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior.

Respecto a los casos en que las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, se agregó en el artículo 16 que será el presidente de la República, de acuerdo con sus facultades, quien podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

El artículo 22 también tuvo una ligera modificación, en la cual se estableció que cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del secretario de Gobernación.

Senadores en el análisis de la Ley de Seguridad.

Los senadores añadieron en el artículo 26 un señalamiento para que las funciones que lleven a cabo las autoridades federales y las Fuerzas Armadas se lleven a cabo de acuerdo con el ámbito de sus competencias:

«La Ley como tal no viola los derechos humanos, lo que sí da son escenarios para que instituciones del Estado mexicano puedan legitimar posibles violaciones de derechos humanos. En particular me preocupa que no existen herramientas reales para controlar intervenciones que apruebe el presidente de la República al utilizar las Fuerzas Armadas. El control legislativo que se propone es inexistente, ya que se propone que sea la Comisión Bicamaral quien evalúe la intervenciones, cuando está se sufre de un problema estructural, ya que cada año sufre cambios en su presidencia”, declaró en entrevista para EL DEBATE Gerardo Rodríguez Sánchez, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Rodríguez Sánchez, quien es miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia AC (Casede), profesor de Terrorismo y Seguridad Nacional en cursos de posgrado en el Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, señaló también que la ley no deja nada en claro para la sociedad.

Los abusos militares en Sinaloa

«La ley amplía la opacidad de las acciones del Ejército al comparar la seguridad de interior con la seguridad nacional. Esto se corrigió en la minuta del Senado, pero no deja nada claro. También quedan muy amplias las acciones de inteligencia que legítimamente tienen que hacer nuestras Fuerzas Armadas. En todo el mundo los ejércitos son coadyuvantes a la seguridad a los policías, pero quien tiene que hacer las investigaciones de intervención a las personas son agencias de corte civil. Esta ley irá en detrimento del Ejército porque serán ellos quienes asuman la responsabilidad de que la violencia en el país no esté bajando. Por esto que se debe apostar a la preparación de las policías ya existentes y no buscar una visión militarista, como lo propone esta ley», concluyó Rodríguez.

Elementos del ejercito en operativo. Foto: Archivo EL DEBATE.

Óscar Loza Ochoa, defensor de los derechos humanos, criticó la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, señalando que son los mismos militares quienes han declarado en más de una ocasión no estar capacitados para estar en las calles, como lo hacen los municipales y los estatales: «Antecedentes tenemos muchos aquí en Sinaloa, podemos decir, exceptuando lo de La Joya de los Martínez, donde fueron detenidos, presentados, juzgados y sentenciados (militares). No tenemos otros casos», reiteró. «Está un muchachito de aquí de Eldorado que mató la Marina y no pasó nada. Actualmente está un asunto aquí de El Limón de los Ramos, donde muere también en manos de la Marina un ciudadano y se abrió una carpeta de investigación. Está también el caso de la niña de la preparatoria Sandino, donde quedó en condiciones de salud muy malas y no ha habido ninguna sanción y tampoco la protección de la salud de esta niña, como debe de ser», son algunos de los casos que mencionó el activista de abusos militares en el estado.

Sinaloenses a favor

Tras la aprobación de la ley, en entrevista con Excélsior, la diputada sinaloense Martha Tamayo, autora de la Ley, dijo que lo que la norma busca es regular la presencia de las Fuerzas Armadas en el país: «Hoy día las Fuerzas federales están en muchos lugares del país, esto porque lo amerita las condiciones de las entidades. Pero nadie sabe a qué van o por cuánto tiempo, es por eso que se busca facultar al presidente para que maneje el actuar de las Fuerzas Armadas, aunque esa es una facultad que la Constitución le otorga», señaló Tamayo.

Martha Tamayo.

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, también se manifestó a favor de la aprobación y aseguró a este medio que este decreto no sustituye de ninguna manera la responsabilidad que tiene el gobierno en la aplicación de estrategias, recursos y responsabilidad en materia de seguridad.

Asimismo, señaló que pese a la aprobación de este decreto, los estados tienen en su poder la responsabilidad de formar policías estatales fuertes y equipadas, cercanas a la ciudadanía.

En este sentido, falta mayor información por parte de la población, ya que realmente México gana con esta ley, defendió.