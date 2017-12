Ley de Seguridad, punto de partida “que puede enriquecerse”

El precandidato de la Coalición PRI, PVEM y PANAL a la Presidencia, José Antonio Meade, aseguró que la Ley de Seguridad Interior es un buen punto de partida “que puede enriquecerse” y comenzar con la discusión de las modalidades de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Contrario a lo que dijeron los grandes medios de comunicación, ayer domingo sí salieron miles de capitalinos para protestar contra la Ley de Seguridad Interior. #SeguridadSinGuerra pic.twitter.com/W9L2vIIRqn — Guruchuirer (@guruchuirer) 18 de diciembre de 2017

“El hecho de tener ya una pieza legislativa no quiere decir que no podamos enriquecerla, pero es un buen punto de partida, el que empecemos ya a discutir, no binariamente sino cuáles son las modalidades de participación. Eso abonará en que el ciudadano tenga certeza y la Fuerza Armada también”, dijo el aspirante presidencial en una conferencia de prensa en Campeche.

Me niego a creer que en el PRI no haya personas honestas, que amen a México y reconozcan el daño que nos hará la ley de seguridad interior, a la ciudadanía, a las mismas fuerzas armadas, a los derechos humanos. Es necesario que se pronuncien. — Alejandro Solalinde (@padresolalinde) 17 de diciembre de 2017

Meade Kuribreña señaló que ha existido una discusión binaria en si las Fuerzas Armadas deben estar dentro o fuera de los cuarteles, sino que es una realidad que hay acompañar los esfuerzos de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas, por lo qué hay de darle certeza a esa participación.

Los políticos que aprobaron la ley de seguridad interior dejaron de escuchar a los ciudadanos y a las organizaciones civiles, nacionales e internacionales. Es una discusión profunda y comprensiva la que se necesita para conseguir una paz tan anhelada y tan merecida. Por eso: pic.twitter.com/nJNLsMpE5G — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 17 de diciembre de 2017

Por otra parte, Meade Kuribreña afirmó que, para el desarrollo de México, es necesario cerrar la brecha entre el sur y el norte.

Meade Kuribreña recordó que el inicio de su precampaña en Chiapas tuvo como objetivo sentar las bases para reducir la distancia entre el sur y el norte.

AMLO pide no temer a la Ley de Seguridad Interior https://t.co/fJ59vXPNM7 pic.twitter.com/AJOJQLDnlM — JOSÉ CÁRDENAS (@JoseCardenas1) 18 de diciembre de 2017

“Queremos mandar esa señal, en el ánimo de ir trabajando para cerrar brechas, hay que empezar ese camino en el sur, hay que pensarlo del sur hacia el norte”, afirmó.

Para que Campeche logre su desarrollo económico, Meade destacó la importancia de diversificar la actividad productiva del estado, ya que eso marcará el futuro de la entidad.

Todos los que hemos estado en contra de la ley de seguridad interior y tenemos formación jurídica debemos comenzar a preparar amparos y acciones de inconstitucionalidad en contra de ella. Un atentado a la civilización como lo es esa norma no puede ni debe pasar. No al militarismo — Jaime Cárdenas G (@jaicardenas_g) 17 de diciembre de 2017

Consideró que esta región del país cuenta con todos los atributos que le permitirán transformarse en una potencia turística y agroindustrial.

TE PUEDE INTERESAR

¿Por qué Elba Ester no recuperará su poder político?

México.- Aunque salga de prisión y pueda continuar recluida en su casa lo que reste de sus procesos penales, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, no recuperará el poder que tenía antes, coincidieron especialistas.

A cuatro años de su internamiento en prisión, acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada, la diferencia entre el sindicato que ella manejaba y el que quedó ahora es “enorme”, señalaron.

Para el investigador del Colegio de México, Manuel Gil Antón, la posible transmutación de la pena de Gordillo Morales a prisión domiciliaria revela que hubo un acuerdo, “es un efecto muy claro, se ha levantado el castigo”, dijo y añadió que fue a cambio de la alianza entre el PRI y el Panal para las elecciones de 2018.

La exlideresa regresa a su casa en Polanco. Foto: El Universal

En su opinión, ha habido un cambio drástico en el SNTE puesto que desde la detención y arresto de “la maestra”, la gremial se ha convertido en un operador político para llevar a cabo la reforma y en el camino ha traicionado a los maestros.

Afirmo:

“El SNTE ha sido un colaborador de la reforma, es su papel desde la detención de la profesora. Ella estaba en contra de la reforma y [evaluarse para] la permanencia. El SNTE de Juan Díaz, post-Elba Esther, pasará a la historia como que aceptó sin meter las manos el acto ilegal mayor que ha habido en la justicia laboral de México”.

El politólogo José Fernández Santillán, catedrático del ITESM y miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), opinó que la prisión domiciliaria de Gordillo tendrá “muy poco impacto a nivel político”.

Explicó que la estructura interna del sindicato se ha mantenido, pero éste demostró una vocación “pragmática” al no haber salido a movilizarse hace cuatro años para defender a su entonces lideresa. Ella ha perdido a algunos de sus aliados más importantes y está débil para intentar recuperar el control del SNTE.

“Si [Díaz de la Torre] hubiera movilizado a las bases del sindicato cuando el arresto de Gordillo, no se habría podido controlar”, afirma.

Durante 24 años, Elba Esther ejerció el poder en el sindicato de manera vertical y a través del partido que fundó, Nueva Alianza, ocupó posiciones importantes en el gobierno de Felipe Calderón, reflexionó el politólogo, pero las cosas han cambiado.

“El quedar en prisión domiciliaria implica que hubo una tregua en la cual ‘la maestra’ ya no va a entrar en política, sino que va al retiro”, comentó.

Mercedes Ruiz, coordinadora del Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita, y académica del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana consideró que las alianzas y las condiciones que tenía la ex presidenta sindical se fueron derrumbando.

En su opinión, la reforma educativa tuvo como objetivo principal que el Estado mexicano recuperara el control de la rectoría de la educación, y que la SEP se convirtiera en la instancia pública para delinear las políticas públicas en la materia.

Consideró que una de las razones por las cuales el SNTE ha perdido su influencia a nivel federal es porque “Juan Díaz es un operador menor, no tiene las habilidades políticas y la forma de articulación que establecía la maestra con diversos actores sociales”.

“El sindicato ya no tiene injerencia ni le piden su opinión en materia educativa. Antes la fuerza más importante era el sindicato y la SEP se veía sometida”, agregó el experto.

Elba Esther Gordillo, en una de sus audiencias.

En 1989 Gordillo Morales desplazó a su mentor, Carlos Jongitud Barrios, después de que este se enemistó con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y 24 años después, fue Elba Esther quien tuvo un enfrentamiento abierto con el gobierno federal a causa de la reforma educativa.

En su cumpleaños 68, Gordillo adelantó en el aniversario de la sección 36 del SNTE: “Ni amenazas, ni nada me van a intimidar. Para morir nací. Quiero morir con un epitafio: ‘aquí yace una guerrera; como guerrera murió’”.

Con información de El Universal.