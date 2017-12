Ley de seguridad moviliza a organizaciones civiles

Sinaloa.- Entre manifestaciones de diversas asociaciones civiles del país, así como posicionamientos en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la ONU, ayer, en Senado de la República recibió, pero no analizó, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior que le fue entregada por la Cámara de Diputados.

La función de esta ley es regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, los procedimientos y las modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios en la materia.

Una de las manifestaciones a las afueras del palacio llegisativo.

La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado informó que el documento fue recibido el pasado viernes primero de diciembre, e inmediatamente fue turnado a las comisiones de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen.

Los manifestantes estuvieron desde las 09:00 hasta las 13:00 horas en los alrededores de la Cámara alta para protestar contra la ley.

Zeid Raas La Husseis, representante de los derechos humanos de ONU en México, público en su cuanta de Twitter: «Invitamos a México no a aprobar una Ley de Seguridad Interior que consagraría el papel de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de la ley. Entendemos que México enfrenta un reto de gran seguridad. Pero la militarización de la Policía no es la respuesta», escribió.

Organismos levantan la voz

Jazmín Reza, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, señala que las asociaciones civiles no pueden bajar la guardia en defensa del pueblo:

«Cuando el Estado busca imponer leyes que pudieran afectar los derechos humanos, no podemos callarnos. La Ley de Seguridad Interior es un paso a la militarización del país, y eso no se puede aceptar. Las manifestaciones de todos los grupos civiles deben ser constantes hasta que los legisladores acepten un diálogo y no se dejen dudas de los alcances de esta ley.

Se hizo el llamado de atención cuando la ley fue presentada, pero los diputados no respetaron las recomendaciones de los organismos civiles, y por tal razón es que estamos aquí esperando que el Senado no apruebe la decisión de los diputados», señaló Reza.

Por su lado, Ixchel Cisneros, directora de Cencos, habló sobre la manifestación de los organismos civiles:

«Aquí no hay nada político, lo que buscamos con la protesta es que el Senado no apruebe la Ley de Seguridad Interior. Son muchos artículos los que tienen que ser puestos sobre la meza antes de ser aprobados. Todo lo que esta ley presenta son posibles violaciones contra los derechos humanos, por lo que no puede tener luz verde».

Derivado de las manifestaciones sociales contra el análisis de ley, fue cancelada una sesión solemne a la que estaba invitado el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en la cual aprovecharía para agradecer la ayuda internacional por los sismos.

Manifestantes entre policías que vigilan el Congreso de la Unión.

Además, tenían invitación a la sesión Jorge Carlos Ramírez, presidente de la Cámara de Diputados, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales.