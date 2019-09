Leyes secundarias educativas son necesarias: AMLO

México.- En conferencia de prensa matutina, se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador cuál era su opinión sobre los polémicos cambios a las leyes secundarias de educación, a lo que respondió que era necesaria su aprobación.

A la pregunta de si qué opinión le merecía a los cambios que se realizaron a la normatividad secundaria relacionada a la ley educativa, pues muchos consideran que la CNTE podrá controlar las plazas de los maestros.

A lo que AMLO respondió que lo consideraba necesario, que la anterior reforma educativa nunca debió hacerse y que era una imposición proveniente del extranjero.

Lamentó el presidente.

López Obrador acusó que la anterior reforma educativa busca privatizar, y fue impulsada por injerencia extranjera. Señaló por su parte que espera que en el Senado de la República se apruebe este conjunto de leyes secundarias, para iniciar una etapa nueva.

Mejorar la educación desde luego, pero no con medidas coercitivas, no privatizando, no convirtiendo la educación en un privilegio, la educación es un derecho del pueblo, qué se tiene que hacer, garantizar el acceso a la educación de todos