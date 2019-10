Liberan a tres presuntos implicados en caso Ayotzinapa

México.- El Juez Samuel Ventura Ramos liberó a tres implicados más por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

El funcionario detalló que ayer salió libre Osiel B., y posiblemente mañana lo hagan Carlos C. y Raúl J.

Estas liberaciones se suman a la Gildardo López Astudillo, "El Gil", y 24 policías municipales de Guerrero e integrantes de Guerreros Unidos.

"En menos de un mes, este juez ha liberado a 29 personas, con lo cual de las 142 personas que teníamos detenidas en el caso Ayotzinapa, quedan 64, y con estos criterios pueden obtener la libertad", agregó Encinas.

Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Foto: Reforma

Encontrar a los 43 de Ayotzinapa, una prioridad para AMLO

Por otras parte, pero en el mismo tema a cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que es una prioridad de su gobierno encontrar a los jóvenes, conocer la verdad y que haya justicia.

“No pierdo las esperanzas, estoy optimista, creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares. No lo descarto, no me doy por vencido, al contrario, creo que vamos a lograr llegar a la verdad, porque, insisto, si no hay protección, si no hay complicidad, si no hay contubernio de las autoridades con quienes participaron en estos hechos, se tiene que saber”, subrayó.

“El que estemos aquí informando demuestra eso”, agregó en conferencia de prensa matutina durante la presentación del informe de avances de las investigaciones para conocer el paradero de los jóvenes.

El jefe del Ejecutivo hizo un llamado a que quienes tengan información fidedigna, comprobable y confiable de los normalistas, la aporten para encontrarlos. La Fiscalía General de la República ofrece una recompensa de un millón 500 mil pesos.

En el caso de quien aporte datos del paradero de Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales integrantes del grupo delictivo que operó la noche de Iguala y que formó parte de la Policía Municipal, la FGR le dará 10 millones de pesos.

“Sería una gran contribución el que se ayude a saber el paradero de los jóvenes, quienes sepa algo, no sólo tendrán esta recompensa en lo material, será un servicio de primer orden al país, a México”, remarcó el mandatario.