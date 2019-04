Libra PRI multa por 12.6 mdp

Ciudad de México.- El PRI libró una multa de 12.6 millones de pesos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) por irregularidades en la contratación de publicidad por internet.

Después de que la decisión de sancionar al partido se pospuso en la sesión del Consejo General del 10 de abril por un empate de cinco contra cinco en la votación, pues en ese momento la consejera Claudia Zavala abandonó salón, este viernes el voto de ella logró que el tricolor no fuera multado.

El dictamen del INE, rechazado por seis votos en contra, establecía que en el 2014, el PRI contrató a la empresa Promotion 595 por un servicio de publicidad en sistema de Wi-Fi, sin embargo, el gasto no fue justificado, así como el beneficio obtenido por 12 millones 601 mil pesos.

"El partido político utilizó el nombre de las redes de internet de diversas universidades, a fin de que éstas le permitieran que llevaran por nombre 'Transformando a México' y con ello tener un impacto en los usuarios de dichas redes.

Foto Agencia Reforma

"Es decir, no se colocó propaganda o publicidad alguna en la página de internet de las universidades señaladas en las relaciones, o en algún otro sitio, por lo que no es posible presentar las fechas de colocación de la propaganda, direcciones electrónicas o dominios, ya que no es propaganda de páginas web", indica el análisis.

El cuestionamiento es que el gasto no fue para publicidad, pese a que cuando un alumno entraba a esa red gratuita, le aparecía un POP con el logotipo del PRI, sino que el recurso fue para la instalación de infraestructura, lo cual no le compete al PRI y no es una inversión ordinaria del partido.

En la investigación, el INE encontró diversas irregularidades de la empresa Promotion. Por ejemplo, el 2012 al 2014 no tuvo gastos, trabajadores, activos, contrataciones ni clientes. Y en el 2015 fue suspendida por la Secretaría de Hacienda.

"Cómo es posible que una empresa que no puede hacer nada provee un servicio por 12.6 millones de pesos. Sí recibió el dinero del PRI a su cuenta, y qué pasó con ese dinero, hubo un individuo (Miguel Ángel Pérez Flores) que retiró primero 3.6 millones, después 2.5, después 2.2, en efectivo, el dinero que el PRI pagó a esa empresa llegó un individuo y se lo llevó el dinero", resumió Ciro Murayama.

El consejero consideró que no multarlo es avalar que un partido entregue sus recursos a una empresa fantasma, sin consecuencias.

"Señalo la preocupación del precedente que estamos generando, en la puerta que se estaría abriendo, y que son de las puertas que no creo que operen en beneficio del adecuado ejercicio de los recursos públicos o fiscalización", consideró la consejera Pamela Sanmartín.

Zavala aseguró que todo lo que se le está recriminando al PRI nunca se lo pusieron sobre la mesa, para que argumentara o se defendiera.