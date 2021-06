Libran Samuel García y Ricardo Gallardo primeras sanciones de fiscalización del INE

México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló desechar y determinar como infundadas las primeras denuncias en materia de fiscalización contra los gobernadores electos de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

Lo anterior al considerar que los quejosos no presentaron las pruebas necesarias para acreditar sus señalamientos.

El INE aprobó 22 proyecto de la Comisión de Fiscalización, entre los cuales solamente uno de ellos fue declarado como fundamentado, mientras que los 21 restantes fueron eliminados por escases de pruebas o debido a que el órgano electoral no cuenta con las facultades para proceder, de ahí que fueran remitidos a los institutos electorales competentes.

En el caso de Nuevo León, el PRI y el ex candidato de la coalición "Va Fuerte por Nuevo León", Adrián de la Garza, habían denunciado al representante de Movimiento Ciudadano (MC) por presuntos ingresos que no había reportado, en un primer caso por 28 millones 534 mil 890 pesos, y en un segundo caso, por 7 millones 122 mil 907 pesos.

El Revolucionario Institucional solamente fundó sus señalamientos en notas de medios de comunicación sin aportar alguna otra prueba del delito que acusaban. Por su parte, la autoridad electoral resolvió que la Garza Santos simplemente no había aportado las pruebas suficientes para sustentar sus denuncias contra el emecista.

En cuanto a la queja contra Gallardo Cardona, hoy gobernador electo de San Luis Potosí, al cual había denunciado el PAN por presuntamente haber cometido actos de omisión fiscales en tres espectaculares, los cuales supuestamente no tenían en identificador único del INE, se comprobó que tales anuncios estaban en regla, por lo que no resolvió no imponerle ningún tipo de multa, además de declarar como infundada la acusación.

Por su parte, también se desecharon las denuncias contra la candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García, a quien se había señalado por supuestos actos anticipados en campaña en propaganda pagada en un medio local. La misma resolución tuvo la queja contra el candidato a la gubernatura de Sinaloa de la coalición PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum.

Solamente las denuncias contra el aspirante a la presidencia de Tuxpan, Michoacán, por el Movimiento Regeneración Nacional, Domingo Mora, fueron declaradas como fundadas, al determinar que hizo uso de los programas sociales con el objetivo de atraer votos a su favor.

Dicho programas fueron "Tuxpan Solidario" y "Colibrí", mediante los cuales se repartieron despensas y costales de cemento al ser él el director del Bienestar Social en dicho municipio. Ante ello se le impuso una amonestación economía al partido de 66 mil 672 pesos, mientras que al candidato fue multado con 108 mil 600 pesos.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, expuso que los 22 casos examinados son únicamente una parte de los primeros procedimientos que se encuentran analizando, pues tienen hasta el 22 de julio para resolver un total de 575 procedimientos.

