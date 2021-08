Libro de AMLO revela carta de Cienfuegos en la que niega ser mensajero del "narco"

México.- Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público su nuevo libro "A la mitad del camino", en el cual ilustro algunos de sus pensamientos llevados a la acción en el quehacer político del Gobierno, uno de los tantos capítulos que fue revelado por el líder ejecutivo fue una carta escrita a mano que le envió el ex secretario de la Defensa Nacional, general Salvado Cienfuegos Zepeda tras haber sido detenido por la DEA en octubre de 2020 en los Estados Unidos.

La carta aparece en el capítulo 2 de su nuevo libro, y en el manuscrito Salvador Cienfuegos niega que los cargos que se le atribuyen son "totalmente falsos", pues cabe recordar que el exsecretario de la Sedena fue arrestado por su presunta relación con el crimen organizado y el narco.

“como mi Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, le informo con toda veracidad como ciudadano y como militar, que los careos que se me atribuyen son totalmente falsos, porque nunca en mi vida he cruzado una palabra con ningún criminal narcotraficante, ni por terceras personas, ni mensajeros, ni llamadas telefónicas o mensajes de cualquier tipo”, se lee en la misiva.

Ante lo cual solicitó la intervención para que el proceso que se llevará en su contra fuera realizado rápidamente para demostrar su inocencia. pues acusó que su detención fue "injusta y humillante", y sobre todo fue cometida frente a su familia "esposa, 4 hijas y 3 nieta".

En la carta que fue fechada a 29 de octubre de 2020, en Los Ángeles California, Cienfuegos también relata que en 57 años ininterrumpidos de servicio siempre mostró su gran profesionalismo.

“Me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país. Usted me conoció y me trató en dos ocasiones ya como presidente electo, en la que me permitiría darle mi opinión del ejército y la fuerza Aérea. Quedo en espera de su determinación”, añade en una según hoja escrita a mano.