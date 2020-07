Licitación del acero del NAIM apesta a corrupción: Xóchitl Gálvez

México.- En las últimas horas la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez acusó que en el proceso de licitación del acero en el NAIM lo único que hay es corrupción.

Esto fue declarado tras recibir una interrogante a través de una video conferencia que tuvo junto con otros legisladores vía remota por motivo del Covid-19.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

¿Qué opina del proceso de licitación de las toneladas de acero del aeropuerto de Texcoco?, se le cuestionó a la senadora panista.

A lo que Xóchitl respondió que "la verdad es que huele mal, más bien diría yo apesta a corrupción; fue increíble cómo casi de manera unánime todas las empresas, no porque perdieron":

Instalación a distancia de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 del @senadomexicano.



Sigue aquí la transmisión ���� https://t.co/qBSus3gCIa — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 7, 2020

Creo que aquí fue muy interesante, reclamaron que había un tema de corrupción, ¿por qué? Porque la empresa ganadora pues no entregó un documento que era clave para la licitación, qué es el que no tiene conflictos de interés, señaló.

Además dijo que ¿por qué no entregó este documento? pues porque sí tiene un conflicto de interés, porque es una empresa que está trabajando en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

"Entonces, se puede pensar que va a comprar un acero de segunda para venderlo como un acero de primera; o sea, sí suena raro, suena mal, entonces esta empresa debió haber sido descalificada; además, no ofreció el mejor precio para el gobierno".

Por último dijo conocer a Fernando, "el director de mi facultad de ingeniería, es un hombre honorable, lo conozco; pero siempre haya gente abajo que le encanta hacer sus tranzas, y ojalá Fernando, yo voy a poner una denuncia el próximo lunes, estoy juntando todas las pruebas, saben que no me gusta nada más ir y meter un escrito, sino realmente sustentar y si hay elementos pues que la Función Pública investigue, proceda y se revierta el fallo de este concurso, porque de entrada me parece tremendo que desmonten lo que iba a ser un aeropuerto de primer mundo, me da mucho dolor, pero si ya lo van a desmontar porque ya es una decisión tomada pues que no haya corrupción".

"Pinta a que la corrupción está brotando donde quiera, es como cuando hay una inundación y salen de las coladeras, ¿no?, el agua, pues así siento que está brotando la corrupción un día sí y otro también, ¿por qué? Porque este gobierno ha sido muy opaco, ha sido poco transparente, casi la mayoría de las licitaciones, digo, de asignaciones de contratos, son por adjudicación directa, y cuando hay licitaciones pues son como estas, a modo".

Entonces, está cañón, sentenció.

Entonces, estaré el lunes en la Función Pública presentando una denuncia, los elementos que hay son bastante contundentes, porque está claro que la empresa no entregó esta carta de no conflicto de intereses, que era fundamental.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Contagia Covid 56% más personal médico en Jalisco

México traerá cenizas de 200 víctimas de Covid-19 en EEUU

Permanece CDMX en semáforo NARANJA la próxima semana: Sheinbaum