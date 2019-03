Líder de Morena es acusada por excluir morenistas a candidaturas locales

La líder de Morena, Yeidckol Polevnsky es acusada de excluir morenistas de las candidaturas a diputados locales en Tamaulipas por el representante del Senador Ricardo Monreal, Alejando Rojas.

Durante el pasado proceso interno de pre registro de Morena, se presentaron al menos cuatro priistas, de los que solo uno fue palomeado por la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido.

"No se dejen engañar, qué bueno que hay gente de Morena en esa lista de precandidatos, pero muy malo que hayan excluido a decenas de dirigentes que estaban cercanos a la maestra Lupita Covarrubias, nuestra Senadora, a Adrián Oseguera, tampoco están, mucho menos los de 'JR' allá en Reynosa, o los de Mario López en Matamoros o los de Nuevo Laredo", cuestionó el también suplente de Monreal en el Senado.

Adrián Oseguera, es el actual Edil de Ciudad Madero, mientras que el "JR", se refiere a José Ramón Gómez Leal, representante del Gobierno de la República en Tamaulipas.

La polémica entre el morenista contra la dirigente nacional del partido, surge a casi dos semanas de que se llevaron a cabo los registros de precandidatos de Morena para renovar el Congreso local, cuyas elecciones se realizarán el próximo 2 de junio.

En el proceso se pre registro un total de 285 aspirantes, de los que la Comisión Nacional de Elecciones aprobó una lista de 63, entre los que figura el priista Javier Villarreal por el distrito 17, con cabecera El Mante, y no aparecieron otros tres tricolores que estaban en la lista.

"Ese es el tema, que solamente hay gente que está vinculada allá a la dirigencia nacional de Morena, que no critica al Gobernador, ni siquiera con el pétalo de un oficio, no lo denuncia, ni siquiera va la dirigente nacional de Morena a Tamaulipas para no molestar al Gobernador, no se vaya a molestar", agregó.