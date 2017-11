Líder sindical va por la presidencia de la república

México.- Eduardo Santillán Carpinteiro, líder sindical, aseguró que México está listo para que los aspirantes independientes ocupen espacios y anunció que busca la candidatura a la Presidencia por esa vía.

El fundador de la Confederación Nacional de la Productividad (CNP) negó que obligue a los agremiados de su organización a otorgarle firmas para su proyecto. Destacó que, desde su creación en 2005, la CNP ha contado con hasta 400 mil afiliados, pero que en la actualidad la cifra no rebasa los 80 mil.

Este es el avance del #ApoyoCiudadano de las y los aspirantes independientes a una #Diputación, con corte al 24 de noviembre ✒ pic.twitter.com/mokgm0wg30 — INE (@INEMexico) 24 de noviembre de 2017

Por esta razón, argumentó Santillán, el apoyo del grupo no es suficiente para alcanzar las 866 mil 593 firmas contempladas para aparecer en la boleta de 2018. “No les estoy pidiendo [a los miembros de la CNP] que ellos formen parte del proyecto, ellos tienen que [darlo] igual de forma voluntaria”, señaló el sindicalista.

Originario de San Martín Tepetlixpan, el mexiquense registra 2 mil 603 apoyos, de acuerdo con el último corte publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que se traduce en 0.3% de avance a 86 días de que finalice el periodo para la captura de las rúbricas.

Este es el avance del #ApoyoCiudadano de las y los aspirantes independientes a una #Senaduría, con corte al 24 de noviembre ✒ pic.twitter.com/JD7VMUsqFy — INE (@INEMexico) 24 de noviembre de 2017

No descarta formar un frente común con independientes “auténticos”, sin pasado partidista. Calcula que de los 48 aspirantes a la Presidencia, “entre 15 y 17” no tienen vínculos con el sistema político, por lo que en las próximas dos semanas decidirá si suma su proyecto al de otros competidores.

El aspirante se quejó de la aplicación desarrollada por el INE para recolectar firmas, puesto que, dice, las fallas no están relacionadas con los teléfonos en los que se instala.

Apelando a los jóvenes para construir su candidatura, el sindicalista afirma: “Nuestra organización no tiene cordones umbilicales con ningún tipo de gobierno ni político. Padrino no tengo, yo solamente de bautismo y a ese señor tiene días que no lo veo”.