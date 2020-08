Ligan a Cabeza de Vaca con el crimen

Ciudad México.- El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fue señalado por un funcionario de la oficina fiscal del Estado, entonces titular de la Comapa de Tampico, de presuntamente por medio de sus operadores políticos recibir 2 millones de dólares para su campaña a la Alcaldía de Reynosa en 2005 y tener nexos con la delincuencia.

En un video que se difunde en internet y que al parecer fue grabado en 2018, donde es interrogado por una persona del sexo masculino de quien no aparece a cuadro ni su identidad, Raúl Eduardo Monge Castillo, Jefe de la Oficina Fiscal de Ciudad Victoria, revela que él tiene compromiso con un grupo delictivo que opera en Reynosa.

Después, el hombre desconocido le pregunta que por qué tiene dicho compromiso con el crimen, y menciona, que no fue testigo, pero que ha sabido de la entrega de un millón de dólares a los operadores de la zona norte de Reynosa, "confirmado por los operadores políticos".

Cuestionado en torno a los nexos del Gobernador con el narco, dice que sabe de buena fuente que recibió apoyo para su campaña y la de sus "hermanos Los metros".

"Por parte del comandante 'Miguelito' y el comandante 'Toro'", señala.

Asimismo, indicó que el Mandatario panista desde hace mucho tiempo tiene apoyo de los "comandantes": "Miguelito", "Toro", "Gape", y "Gringo".

"¿Cuánto dinero recibieron?", le preguntan al ahora funcionario estatal, cuando era titular de Comapa.

"Para su campaña fueron dos millones de dólares y para la de su hermano un millón de dólares".

"¿De quién más reciben ayuda?

"Recibieron ayuda cuando fue Alcalde en Reynosa en 2005 y fue el 'Hummer', quien lo apoyó, le dio, fue el que costeó la campaña y desde entonces tiene nexos con el narco".

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca

"¿Quiénes son los prestanombres del Gobernador en la República y en el extranjero?

"Yo nada más conozco a Bernardo Pasquel y él debe tener un pool de gente que se dedica a hacer eso, la verdad, yo no lo conozco, no es mi alcance", señala.

"¿Dame los nombres de los empresarios y de la 'maña', que está aportando dinero a la campaña de su hermano y del Anaya?

"Los empresarios, pero no los conozco, digo bien, sé que es Eduardo Vela, de grupo Vela y Oribe, está, este Marco González, tienen varias empresas y demás, concreteras, de químicos y demás (inaudible) opera todo".

Dentro del interrogatorio, señala que vía facturas el 10 por ciento de lo que se paga a proveedores quincenalmente en Comapa se lo quedan.

"Son muchas empresas desde aires acondicionados, tienen empresas de químicos, como te digo, bombas, concreto, son las compras que se hacen en el organismo.

Señaló que Marco González tiene dos empresas, las más importantes y que son las que se llevan la mayor parte.

También menciona que no tiene empresas del Gobernador a su nombre, pero sabe que cuenta con un rancho "El Rincón", en Soto la Marina, donde adquirió otras 200 hectáreas, y que tiene los derechos de autor de la marca a nivel internacional "Chamoyada".

En el caso de Vela, dijo que el empresario entregó 5 millones de pesos a la campaña del candidato, del que no precisa su nombre.

"Tan es así que su hija está como regidora en el municipio de Tampico", subrayó.

Dijo que el empresario Eduardo Vela aportó recursos a la campaña del entonces candidato a senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del Mandatario.

Este día también circula un segundo video relacionado con las acusaciones contra el Gobernador, donde Raúl Eduardo Monge Castillo comenta que se trata de un asunto vinculado a su secuestro hace dos años en Tampico.

"Me llevaron a una casa de seguridad golpeado, estuve cautivo 43 días, más de seis semanas", contó.

"En ese mismo lugar me tenían a serie de golpes y de tortura moral, me hicieron leer un oficio, que tenían ellos, me tenían atado, de manos hincado y leyendo un documento, mismos que son completamente falsos, ni las personas, ni los hechos que se narran ahí son reales", manifiesta.

Monge externa que todo lo que aparece en el citado video es mentira.

"Era un tema en su momento de campañas, estamos hablando que eran las elecciones federales del 2018, era un golpeteo político ahí que se traían, pues, querían sembrar me imagino que en la comunidad ese tipo de mentiras", subraya.

El funcionario de la Secretaría de Finanzas del Estado dice que la información que lo obligaron a leer ya se difundía en redes sociales.

"Ya se traía en algunas redes sociales, traían esta misma información, que me obligan a leer, como les digo, atado, hincado y a golpes, editado se escucha completamente, por eso lo tiene así, y tratando de manchar la imagen del Ejecutivo del estado y al igual que el señor senador, atado y este me tenían leyendo este documento y a golpes", relata.

Derivado del secuestro, contó que tuvo diversas fracturas, tres costillas rotas en la parte frontal de su caja torácica y en la parte posterior de la espalda, dos más.

"Esto mismo yo lo denuncié ante la Fiscalía del Estado en el 2018, en agosto que fue cuando quedé libre y estoy libre gracias a Dios", expresa.

