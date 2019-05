Ligan fármaco falso en Veracruz y Chihuahua

Chihuahua, México.- El medicamento fraudulento adquirido por la administración del priista César Duarte y aplicado a pacientes con cáncer en Chihuahua es el mismo que se suministró en Veracruz, afirmó el Gobernador Javier Corral.

Es mucho más delicado que el caso de Veracruz, mucho más delicado porque acá hubo bastantes casos, a muchas personas se les estuvo suministrando ese medicamento", reveló Corral hoy ante medios en la ciudad de Chihuahua.

"Yo no sé qué tipo de sustancia contenía el medicamento, si era agua destilada solamente como en el caso de Veracruz, que se les inyectaba suponiendo que era el Avastin, porque éste es el medicamento, igual también, que el que se suministraba en Veracruz".

El Mandatario panista indicó que la carpeta de investigación del medicamento fraudulento la hizo perdidiza la anterior administración.

Se ocultó, se protegió y trató de encubrirse y ocultarse, comentó Corral.

"Ahora que la Fiscalía recuperó la carpeta y que ya cuenta con algunos testimonios y que ha recuperado documentos, actas, minutas, pues la investigación se va a seguir conforme a la ley, conforme a derecho".

"No solamente vinieron a robarse el dinero, vinieron a poner en riesgo la vida de muchas personas en su voracidad insaciable, en esa obsesión enfermiza de disponer de lo ajeno terminaron cometiendo actos inhumanos, porque suministrar medicamentos alterados, en tratamientos tan delicados, constituye un acto inhumano de una perversidad que no les permite andarse llamando presos políticos", expresó.

En el caso concreto de Pensiones Civiles del Estado, dijo, se cuenta con una lista con nombres de personas que recibieron ese medicamento y fallecieron.

"Lo que no sabemos, y así lo he dicho una y otra vez, es si el fallecimiento tiene conexividad (sic) o no con el suministro del tratamiento, si eso realmente fue una causa eficiente o definitiva del deceso porque también en la información que hemos estado recabando y que la Fiscalía General del Estado ha ido consiguiendo pues también se sabe de muchos casos que ya estaban en franco desahucio".

Pero esa será, agregó, la parte más importante de la indagatoria.