Lilly Téllez: "Si fuera presidente me encantaría meter a prisión a AMLO"

Ciudad de México.- La senadora Lilly Téllez aseguró que si fuera presidenta de México le gustaría llevar a juicio político al mandatario Andrés Manuel López Obrador por ser "un violador serial de la Constitución".

Así lo sostuvo la senadora del Partido Acción Nacional durante un conversatorio en Twitter en el que también dijo que no descarta el ser candidata a la presidencia de México en próximos procesos electorales.

Durante su participación, Lilly Téllez recordó que AMLO ha cometido muchas omisiones como líder de estado esto al señalar su política de "abrazos no balazos" quedó más que clara con la situación ocurrida el pasado martes en Caborca, Sonora donde un comando armado irrumpió en la ciudad atemorizando a la población.

"Pues el presidente cuándo decía 'abrazos no balazos'. Yo pensaba que era como un eslogan para ofrecer paz y tranquilidad. No sabía que en realizad habían hecho ahí su acuerdo. Ahora que lleva tres años en el gobierno, pues está a vista de todos, y no nos podemos hacer tontos", aseveró la senadora.

En este sentido, la ex morenista aseguró que el presidente Andrés Manuel debe ser enjuiciado por no usar la fuerza para hacer frente a la inseguridad, así como por el violar la protección a los derechos humanos y de la libertad de expresión entre otros.

"Por supuesto que es un violados serial de la Constitución... y deberíamos llevarlo a juicio político, pero el presidente sigue teniendo fuero, por más que diga que puede ser juzgado como cualquier ciudadano, miente", añadió.

Al ser cuestionada sobre sí se siente capaz de ser presidenta de México, Lilly Téllez aclaró que, si bien no era su plan estar dentro de la política, si fuera presidenta, lo primero que haría, sería encarcelar a Andrés Manuel López Obrador.

"No hay nada que me gustaría más, que meter a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador, a su gabinete y a otras personas", mencionó.

Téllez señaló que el realizar esta acción no la haría como un acto de venganza, sino como "necesario acto de justicia" y reiteró que le gustaría ver a "AMLO como el primer presidente tras las rejas".