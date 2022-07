Lilly Téllez acusa a AMLO de no destituir a Gertz Manero porque lo tiene “agarrado del cuello”

México.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, explotó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por no haber removido de la Fiscalía General de la República (FGR) al fiscal general Alejandro Gertz Manero.

En este sentido, la legisladora de oposición aseguró que el motivo por el cual el actual titular del Poder Ejecutivo Federal no ha pedido que sea destituido Gertz Manero pese a las diferentes polémicas en las que se ha visto involucrado, es porque lo tiene "agarrado del cuello".

Lo anterior luego de que en su conferencia matutina de este miércoles el presidente López Obrador reiterará que no removerá del Ministerio Público Federal a Alejandro Gertz Manero, ello al considerar que no ha cometido delitos graves.

“Yo considero, y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves. Se puede denunciar y somos libres y además no descalifico a nadie, pero tenemos que probar, no es denunciar por denunciar, entonces hasta lo que yo tengo conocimiento, y no soy cómplice con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal, así de claro y cada quien tiene su manera de pensar”, sentenció el jefe de Estado al ser cuestionado de nueva cuenta por dicho caso.

En este marco, haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez dio a conocer que, desde hace tiempo, ella pidió la remoción de Gertz Manero de la Fiscalía General de la República.

"El presidente no ha solicitado la remoción del Fiscal porque lo tiene “agarrado del cuello”. Yo sí la solicité porque yo sí estoy limpia, así de claro", escribió en la referida red social.

Lilly Téllez se va contra AMLO por aún no haber removido al fiscal general Alejandro Gertz Manero/Fuente: Twitter @LillyTellez

No obstante, hizo de conocimiento público que pese a que desde marzo de este año presentó en la Cámara Baja del Congreso de la Unión una denuncia de juicio político contra el fiscal general, a la fecha esta continua pendiente de dictaminarse en la Subcomisión de Examen Previo de los Diputados.



"En marzo pasado presenté en la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra del fiscal Alejandro Gertz Manero. Hasta la fecha sigue pendiente de dictaminarse por la Subcomisión de Examen Previo de los Diputados", detalló la panista.