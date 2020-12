Lilly Téllez acusa a Morena de delincuencia electoral por presumir llegada de vacunas Covid-19

CDMX.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, acusó a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de "delincuencia electoral" a través de redes sociales, luego de que el partido difundiera la noticia de la llegada de nuevos lotes de vacunas contra Covid-19 a México.

Desde su cuenta de Twitter, la exmorenista citó la publicación compartida por Morena, partido al que señaló como culpable de delitos electorales, a la vez que restregó que están haciendo lo que habían jurado no hacer. (Lilly Téllez llama inepto a López-Gatell y pide garantizar y no monopolizar la vacuna Covid-19)

Delincuencia electoral. Y Morena es doblemente culpable por hacer lo que juró no hacer", escribió Lilly Téllez.

La publicación en cuestión fue compartida desde la cuenta oficial de Morena en Twitter, destacando como un logro de la Cuarta Transformación (4T) la obtención de vacunas contra coronavirus y la puesta en marcha del plan nacional de vacunación.

El motivo por el que Téllez señaló a Morena es que se trata del mismo partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, fundado por él mismo y con el cual se llevó la victoria en las elecciones de 2018.

Horas antes, la senadora del PAN había criticado la presunta monopolización de la vacuna Covid-19 por parte de la "élite" política, acusando al gobierno de AMLO de acaparar la adquisición de las dosis en el mercado.

"La élite en el poder no tiene derecho a monopolizar la vacuna COVID. Somos los ciudadanos quienes tenemos derecho a la salud y acceder libremente a la vacuna. Que se abran fronteras y mercados; que no estorbe más el gobierno. Somos ciudadanos, no sus esclavos", expuso la legisladora.

En otro tuit, Lilly Téllez señaló que en México la adquisición y distribución de vacunas obedece a una "lógica de ambición política y electoral", compartiendo un párrafo de Xavier Tello en el que comparaba el esquema del gobierno mexicano con el de Estados Unidos y otros países, que han establecido contactos con diversos proveedores para agilizar la vacunación.

Téllez, quien llegó al Senado con Morena para luego abandonar el partido y sumarse al PAN, se ha convertido en una de las más polémicas críticas del gobierno de AMLO, principalmente en cuanto a su gestión de la pandemia.