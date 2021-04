Lilly Téllez arremete contra Siervos de la Nación y los llama “borregos de Morena”

Ciudad de México.- La Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, arremetió contra los Siervos de la Nación a través de las redes sociales, donde los llamó “borregos de Morena” por la supuesta mala organización en la aplicación de la vacuna covid en Universidad Anáhuac de Huixquilucan, Estado de México.

La nueva crítica de Lilly Tellez se derivó de la queja que hizo un usuario de Twitter, identificado como Xavier Tello, sobre la “prepotencia” de los empleados de gobierno encargados de la campaña de vacunación.

El usuario calificó de “FATAL la vacunación en la Universidad Anáhuac”, y argumentó que los siervos de la nación deciden a quien negarles la inoculación.

“La prepotencia de los siervos de la nación los hace decidir quién se vacuna y quién no. Si el comprobante de domicilio no está a nombre del anciano (como los empleados de servicio) no lo vacunan”