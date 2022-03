Lilly Téllez critica al gobierno de AMLO por "no tocar ni de broma" a Peña Nieto

México.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, estalló contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticando que al expresidente Enrique Peña Nieto el gobierno de la Cuarta Transformación no lo toca "ni de broma".

Lo anterior luego de que se viralizara un video donde, en la torre de control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del titular del Poder Ejecutivo Federal, recordara uno de los momentos más emblemáticos del expresidente priista.

En la grabación, al responder a los cuestionamientos de Gutiérrez Müller, el personal del aeropuerto de Santa Lucía, un operante responde "no más de cinco minutos", a lo que la académica señala "no menos, como... jajajaja ", en referencia a la ocasión en que Peña Nieto fue grabado abordo de un avión a punto de aterrizar en el estado de Oaxaca expresando ""estamos ya por bajar en Oaxaca, a un minuto de aterrizar, no menos, a cinco minutos".

En el video del AIFA, tras que Beatriz Gutiérrez hiciera la broma sobre el exmandatario federal, se puede ver el rostro desencajado del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decide ignorar el chiste de su esposa.

En la grabación se pueden ver a los gobernadores priistas de los estados de Hidalgo y Estado de México, Omar Fayad y Alfredo del Mazo, respectivamente, así como al vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.

Retomando el video en su cuenta oficial de Twitter, la legisladora del PAN acusó a la administración federal actual de no irse contra el expresidente Enrique Peña Nieto, calificado como el más corrupto que ha tenido México hasta el momento.

"A EPN no se le toca ni de broma en el gobierno de AMLO. Qué vergüenza el pacto de impunidad", escribió Téllez en sus redes sociales.

Critica Lilly Téllez al gobierno de AMLO por impunidad de EPN/Fuente: Twitter @LillyTellez

En este sentido, la panista aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación hizo un "pacto de impunidad" con el ex jefe de Estado mexicano, motivo por el cual no procede en su contra.

Desde diferentes sectores se ha afirmado que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un pacto de impunidad con el expresidente Peña Nieto, cambiando su libertad por la Presidencia de la República.