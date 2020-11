"Lilly Téllez, eres mentirosa, traicionera e hipócrita": Diputada de Morena Irma Juan Carlos

Oaxaca.- La diputada federal de Morena Irma Juan Carlos arremetió contra la senadora del PAN Lilly Téllez, a quien llamó torpe, mentirosa, hipócrita y racista por haber insultado a los pueblos indígenas de México y su medicina tradicional días atrás.

Para contextualizar: el pasado 31 de octubre se llevó a cabo la ceremonia "Una flor para cada alma" en Palacio Nacional, en la que al presidente Andrés Manuel López Obrador le hizo una "limpia" como parte de un ritual mazateco Teresa Ríos, nueva directora del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

La senadora panista Lilly Téllez reaccionó al hecho refiriéndose como "superchería" e "idealización de la ignorancia" al ritual mazateco: "No es un homenaje a las tradicones. Es la idealización de la ignorancia. México necesita ciencia, no superchería", escribió desde su cuenta de Twitter.

La diputada federal de Oaxaca y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, Irma Juan Carlos, reaccionó con indignación a lo expresado por Lilly Téllez, compartiendo desde su redes sociales una carta dirigida a la senadora del PAN, acusándola de insultar con sus declaraciones a los pueblos originarios.

Sentí que la sangre me hervía, entonces pensé en hacerte una carta, pero hubieron personas que me dijeron 'no le hagas caso a esa loca'. Pero al notar que insistes en seguirnos insultando decidí entregártela", comienza escribiendo la diputada.