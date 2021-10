Lilly Téllez es una pendenciera, hueca y superficial: Riva Palacio

México.- El periodista Raymundo Riva Palacio calificó a la senadora del PAN, Lilly Téllez, como "una pendenciera", "hueca" y "superficial" luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se negó a acudir al Senado por el supuesto llamado a agredirlo realizado por la panista.

En el programa de análisis Tercer Grado, Riva Palacio opinó que Lilly Téllez fue el pretexto perfecto para que AMLO no acudiera al Senado a entregar la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez, bajo el argumento de "no caer en ninguna provocación".

Sin embargo, el periodista aseguró que conoce a la senadora panista desde hace mucho tiempo y la definió como "una pendenciera", comparándola con un espantapájaros.

"Francamente (...) es una pendenciera, Lilly Téllez es como en un campo de maíz un espantapájaros con los cuervos, eso", dijo.

Raymundo Riva Palacio añadió que AMLO conoce perfectamente a la senadora del PAN y sabe que es una persona "inconsistente", "volátil", "superficial", "muy gritona" y otros tantos adjetivos negativos, parafraseando la opinión de Denise Maerker.

"Es un gran pretexto para el presidente, el presidente conoce perfectamente quién es Lilly Téllez: es inconsistente, es volátil, es hueca, es superficial, es muy gritona, es muy protagonista, y lo hemos visto así durante muchísimos años", dijo Riva Palacio.

Rechazó que el mandatario le tuviera miedo a la panista, como señalaron numerosas críticas tras la cancelación de la visita de AMLO al Senado, pues recordó que se ha enfrentado a situaciones mucho más peligrosas, como visitas a Badiraguato a través de retenes de narcotraficantes o la irrupción de manifestantes a un evento del presidente en Puebla.

¿Entonces por qué cancelar la visita al Senado? Respecto a essto Riva Palacio opinó que en ámbitos políticos hay "algo distinto" a con la gente, concluyendo que al presidente López Obrador no le gusta encontrarse en espacios donde no tiene el control, como sería el caso del Senado, donde Lilly Téllez, encabezando el bloque opositor, tenía la intención de confrontarlo.

"¿El presidente le tiene miedo a Lilly Téllez? Pues no, claro que no (...) yo creo que el presidente lo que tiene es que no le gusta estar en ambientes en donde no tiene el total control", señaló.

En ese sentido, dijo que la senadora panista era "el pretexto político perfecto" para que AMLO cancelara su visita al Senado de la República, ya que "el costo político era mucho menor al beneficio de no ir".

AMLO cancela visita al Senado por Lilly Téllez

Fue en la Mañanera del pasado 4 de octubre cuando el mandatario federal anunció que suspendió su visita al Senado, donde entregaría la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez el 7 de octubre, y exhibió la carta que envió a la senadora explicando sus motivos.

"Tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador (Lilly Téllez) está convocando a que me falten el respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación", escribió AMLO.

Esto luego de que la panista publicara en su cuenta de Twitter el pasado 1 de octubre que le haría frente a AMLO, a quien se refirió como "violador serial de la Constitución".

"El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador... vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente", escribió Téllez.