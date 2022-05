Lilly Téllez felicita a Héctor Suárez por no dejarse “intimidar” por Vicente Serrano

Ciudad de México.- La senadora por Sonora, Lilly Téllez, felicitó al comediante Héctor Suárez Gomís, luego supuestamente haber agredido al periodista Vicente Serrano en un restaurante de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Twitter, y ante la polémica que la agresión generó en redes sociales donde se dio a conocer, la senadora por el PAN, Lilly Téllez, se pronunció en apoyo de Héctor Gomís, incluso llamando a Vicente Serrano un “lépero”.

“Te felicito @PelonGomis por no dejarte intimidar por ese lépero”, destacó la panista en redes sociales.

Sin embargo, las respuestas no se hicieron esperar, pues diferentes usuarios contestaron a Téllez en su publicación de Twitter, cuestionando que una integrante de la Cámara de Senadores se pronunciara a favor de las agresiones contra periodistas.

Y es que el periodista Vicente Serrano denunció que el actor Héctor Suárez Gomís lo agredió físicamente luego de encontrarse por casualidad en un café ubicado dentro de la plaza Artz en el Pedregal, en CDMX.

Lilly Téllez/Twitter

Según informó Vicente, a través de un video que publicó en su perfil de Twitter, el actor rompió sus lentes y lo amenazó con "romperle su madre". "No tengas miedo y di todo lo que me has dicho", exhortó el periodista al actor, aunque éste hizo caso omiso.

En el breve video que compartió Vicente Serrano en sus redes sociales se puede apreciar a Héctor sentado en una mesa cercana a él, en un principio intenta ignorarlo, pero luego externa su molestia ante la situación. En este también sostienen una breve discusión y muestra los daños que ocasionó al agredirlo físicamente.

Ante la polémica, Héctor Suárez reconoció que cometió un error al actuar así en contra de Vicente Serrano, sin embargo, el comediante aseguró que todo fue por la provocación del periodista en el lugar.