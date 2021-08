Lilly Téllez pide a AMLO protección para la periodista Azucena Uresti por amenazas de muerte del CJNG

México.- La senadora panista Lilly Téllez pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) protección para la periodista Azucena Uresti, quien recibió amenazas de muerte presuntamente de parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez hizo la solicitud a AMLO y compartió una carta enviada a la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, a quien le hace la misma petición y le expone el caso de la periodista.

Esto luego de que en redes sociales se difundió un video atribuido al CJNG, que amenaza de muerte a Azucena Uresti por la cobertura que ha dado sobre la violencia que azota a Michoacán, derivado del conflicto entre autodefensas y el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

"El día de hoy me refiero especialmente al video que se le atribuye al CJNG encabezado por Rubén Oseguera Cervantes y que circula en redes sociales en donde se amenaza directamente a Azucena Uresti, periodista y conductora de noticias de Milenio TV, Radio Fórmula y Telediario", señala la legisladora en su carta a Sánchez Cordero.

Por ello, la panista solicita al presidente y la Segob medidas de protección para garantizar la seguridad de la periodista.

En otro tuit, Lilly Téllez culpó al gobierno de AMLO por la amenaza contra Uresti y medios de comunicación por la "institucionalización de la impunidad al crimen organizado".

"El presidente AMLO pasará a la historia por su cobarde renuncia a la protección de la vida de los ciudadanos", aseveró la senadora de Sonora.

Lilly Téllez pidió a AMLO protección para la periodista Azucena Uresti. Foto: Captura de Twitter

El expresidente Felipe Calderón y el periodista Carlos Loret de Mola se solidarizaron con la periodista Azucena Uresti por las amenazas que recibió de parte del CJNG.

En su cuenta de Twitter, Calderón resaltó que AMLO ha sido notificado de la situación y debe hacerse responsable de lo que le pase a la periodista y garantizar su seguridad.

Por su parte, Loret de Mola se solidarizó con Uresti y su equipo, al tiempo que condenó cualquier tipo de amenaza contra periodistas y medios de comunicación.

"Solidaridad absoluta con @azucenau y su equipo. Protección, cuidado y respeto a la libertad de expresión", tuiteó.

"Solidaridad y condena enérgica a cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo a periodistas y medios", añadió el comunicador en otro tuit.

El coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, respondió a la denuncia asegurando que el gobierno de AMLO tomará medidas para proteger a Azucena Uresti.

A través de Twitter, el vocero de Presidencia aseguró que las libertades democráticas están garantizadas al igual que el derecho a la información para los ciudadanos de México.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero reaccionó retuiteando la respuesta de Ramírez Cuevas en su cuenta de la red social, con lo que queda claro que los altos niveles del gobierno federal están al tanto de las amenazas contra Azucena Uresti y se comprometen a brindarle medidas de protección para salvaguardar su integridad.

Esta fue la respuesta del gobierno de AMLO ante las amenazas contra la periodista. Foto: Captura de Twitter

A través de un video difundido en redes sociales y presuntamente firmado por "El Mencho", el CJNG amenaza a la periodista Azucena Uresti y diveros medios de comunicación por su cobertura sobre la violencia en Michoacán.

En el video, el grupo criminal señala sus "respetos para los noticiarios que hacen valer la libertad de expresión", pero exige que "no protejan en sus noticias" y que "sean parejos".

Azucena Uresti, donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cevantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono", se escucha en el video.