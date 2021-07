Lilly Téllez pide disculpa al pueblo de Cuba por apoyo de AMLO a la ‘élite política de tiranos’

México.- La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, pidió disculpas a los ciudadanos de Cuba, por las recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su apoyo al régimen de la isla.

A través de su cuenta de Twitter, la senadora por Sonora, Lilly Téllez, arremetió contra AMLO a quien acuso de apoyar a la “élite política de tiranos”, en vez de refrendar su solidaridad a los ciudadanos en Cuba, quienes mantienen manifestaciones contra las autoridades del país caribeño.

“Como senadora de la República ofrezco una disculpa a Cuba porque el presidente de México apoya a la élite política de tiranos en lugar de ser solidario con los ciudadanos cubanos”, escribió la sonorense en redes sociales.

Y es que el día de ayer, el presidente Andrés Manuel fijó la postura del Gobierno de México frente al conflicto social que se desarrolla en Cuba, indicando que las autoridades mexicanas están dispuestas a enviar ayuda humanitaria a la isla como medicamentos, alimentos y vacunas.

Lilly Téllez/Twitter

Insiste en el bloqueo

Esta mañana Andrés Manuel, reiteró que se debe acabar con el bloque económico de Cuba, y ante las protestas de los últimos días dijo no tener "información" sobre el posible intervencionismo de Estados Unidos.

Consideramos que no debe haber bloqueo", apuntó el presidente en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Tachó de "interesante" que ante las Naciones Unidas la "inmensa mayoría" de países vota contra el bloqueo, pero que haya naciones que "pesan" y que vetan el fin del bloqueo.

"Quienes se oponen a que se quite el bloqueo deberían de reflexionar sobre eso. Porque no se debe aislar a nadie. No se debe cercar a nadie. Tiene que haber libertad plena y no se debe actuar de esa forma. Diría que es violatorio de los derechos humanos", apuntó.