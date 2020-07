Lilly Téllez pretende denunciar a López-Gatell de “negligencia criminal”

Y ahora dicen que la víctima es @HLGatell ‼️



No, no y no.@HLGatell NO es víctima de nada



Las víctimas son los muertos, los enfermos, sus familias, los médicos, las enfermeras, los desempleados, los más pobres.



Mexicanos víctimas de un burócrata ambicioso en campaña política.