Lilly Téllez responde a Ricardo Salinas Pliego la diferencia entre senadora y cenadora

México.- La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, respondió al empresario Ricardo Salinas Pliego, luego de que este lanzara una pregunta en la diferencia qu existe entre senadora y cenadora, lo que no fue bien visto por la política sonorense.

A través de su cuenta de Twitter, Salinas Pliego hizo una publicación donde preguntaba la diferencia entre senadora y cenadora, indicando que no iba a etiquetar a nadie para no ser malinterpretado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Bueno mis estimados... los dejo para ir a descansar. Por último: ¿Saben ustedes cómo se llama la diferencia entre senadora y cenadora?... Y no voy a etiquetar a nadie para que no me vayan a mal interpretar”, escribió Ricardo Salinas.

Leer más: AMLO recibe en vivo la vacuna Covid-19 de AstraZeneca en la Mañanera

Ante el cuestionamiento, Lilly Téllez se apropió de la publicación como si la referencia hubiera sido para ella, y tomó la libertad de contestar al Salinas Pliego en su publicación.

La senadora por Sonora indicó que “ambas somos senadoras y cenadoras...con diferentes hábitos y resultados, saludos”, junto a una fotografía que la incluía a ella y a la senadora por Morena Citlalli Hernández.

Un usuario contestó a Téllez en la misma publicación, indicando que no era necesario que se burlara del físico de su colega Citlalli para atacarla, a lo que ella replicó que no se trataba de un taque a su aspecto físico, sino a du desempeño como funcionaria pública.

Ambas somos senadoras y cenadoras...con diferentes hábitos y resultados, saludos @RicardoBSalinas pic.twitter.com/1No7LxEKEE — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 19, 2021

Lilly Téllez y la polémica

La senadora Lilly Téllez se ha dado a conocer por las diferentes polémicas de las que ha participado en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde a través de sus publicaciones o de contestar a otros, divide opiniones en la red social.

Una de sus últimas atribuciones fue el celebrar un año de haber abandonado la bancada de Morena para posteriormente unirse al PAN en el Senado de la República, desde donde ha formado un fuerte de oposición al actual gobierno.

Leer más: No duele; así reaccionó AMLO al recibir la vacuna contra la Covid-19 en La Mañanera

Las constantes críticas al gobierno, sobre todo en el desempeño del combate a la pandemia de Covid-19, le ha valido a la senadora Téllez una campaña en su contra, donde incluso se firmó una petición en Change.org para destituirla del cargo, con la premisa de los sonorense que Lilly ya no los representaba.