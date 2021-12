Lilly Téllez y Sánchez Cordero tienen nuevo "encontronazo" en el Senado; la panista la interrumpe sin parar

"Hay políticas y políticos tan carentes de argumentos jurídicos y tan ansiosos de reflectores, que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento. Mi respeto para quienes, aunque no concuerdan, difieren con argumentos y sin buscar likes fáciles. Al tiempo", escribió en respuesta.

Sin mencionar directamente a la panista, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado señaló que el ansia de llamar la atención de algunas políticas y políticos los deja únicamente con "la grosería" y los insultos, por lo que expresó su respeto a quienes no buscan "likes fáciles".

"Alcé la voz desde mi escaño al final de la sesión porque la sen. @M_OlgaSCordero violó mi derecho de réplica por alusiones del sen. @NarroJose. Reclamé su cobardía por faltar a las reglas y prefirió acabar la sesión , antes que darme la palabra que por derecho me correspondía", tuiteó la panista.

No conforme con esas publicaciones, la experiodista de Sonora compartió un video en el que confrontaba a Sánchez Cordero por su respaldo a López Obrador desde la tribuna del Senado.

"El dato que quiero compartir con ustedes...", intentaba pronunciar la morenista, mientras la senadora del PAN no paraba de gritar y señalarla desde su escaño, aunque no tenía el uso de la palabra.

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez , y la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero , tuvieron un tenso " encontronazo " que obligó a cerrar la sesión anticipadamente porque la panista no dejaba de interrumpir a la ministra en retiro.

Raúl Durán Periodista

