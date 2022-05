Lizárraga Motta: "En México no se tiene respeto a las leyes ni a las instituciones"

Sinaloa.- “En México no se le tiene respeto a las leyes ni a las instituciones”, reconoció el abogado sinaloense Juan Bautista Lizárraga Motta tras presentarse los resultados presentados por World Justice Proyect (Proyecto de Justicia Mundial) sobre la medición del Estado de derecho en nuestro país.

Ranking de Sinaloa

En este estudio, donde Sinaloa ocupa el lugar número cinco en el ranking nacional, mientras que Querétaro es el primer lugar y Guerrero el último, el WJP reveló que ninguna entidad federativa alcanza ni siquiera el 0.5 de puntaje en una calificación del 0 al 10. Sin embargo, la calificación de Sinaloa avanzó paulatinamente desde los últimos tres proyectos anteriores.

Lizárraga Motta resaltó que cuando llega este gran proyecto de medición a México se llega a la conclusión de que a nuestro país todavía le falta mucho en el respeto al Estado de derecho, pero como es un problema tan añejo, agregó, entonces la solución tampoco puede ser sencilla ni rápida, pero lo importante es no desanimarse y tener fe en que se puede cambiar.

“Lo que se observa de Sinaloa es que no está tan mal ranqueado dentro de los estándares mexicanos. Considerando que nuestro estado tradicionalmente ha sido uno de los más violentos del país y cuna de criminales altamente peligrosos, se pudiera pensar que la cultura del sinaloense siempre va a ser hacia esa dirección; pero la realidad es otra, Sinaloa no está tan mal en comparación a los demás estados. Falta mucho para estar en niveles aceptables, pero no estamos tan mal, en comparación con otras entidades federativas”, agregó.

Sin embargo, la tendencia de los resultados tienen sentido para Sinaloa, toda vez que con la crisis sanitaria que se vivió, la impartición de justicia civil se vio muy afectada, porque al ser civil y no penal, no se considera tan urgente y muchos de los juzgados siguen trabajando de manera restringida.

Lopezobradorismo

Por otro lado, dijo, en el poder gubernamental se está viviendo un fenómeno desde el lopezobradorismo que en Sinaloa ha llegado fuerte.

“El gobernador tiene todas las canicas. Morena tiene la mayoría en el Congreso y, aunque se supone que el Poder Judicial es independiente, se dice que podría también estar comprometido”, agregó en relación a los rubros calificados a la baja o sin cambios para la entidad sinaloense.

Resaltó que este es un informe completo, veraz e independiente, por lo que esa imparcialidad le da mayor certeza a los resultados, “porque no está adornado ni cuidando a nadie, es un instrumento muy bueno para darnos cuenta de cómo estamos”, dijo.

Recordó que este proyecto fue iniciado en 2006 por iniciativa propia del presidente, en ese entonces, de la American Bar Association, que es una asociación similar a la Barra de Abogados de México y ha tomado un realce importante a nivel internacional, pues en él se revela cuáles países respetan y viven en un Estado de derecho, comprendido este por aquel respeto de las autoridades a los derechos humanos y fundamentales de sus habitantes.

Lizárraga Motta, quien participó hace tres años en la elaboración de este proyecto, dijo que en el caso de México se observa actualmente un gran problema en que no se respeta el Estado de derecho, “hay un alto nivel de corrupción, un tema que pudiera verse como algo cultural, aunque me han criticado por calificarlo así, pero yo así lo pienso, porque la cultura del mexicano es que el que no transa, no avanza...”.

Percepción

Por su parte, el abogado Gonzalo Armienta Hernández destacó la buena percepción que se tiene del Estado de derecho en Sinaloa, razón por la que el puntaje subió.

“Me da gusto que Sinaloa haya avanzado en beneficio del Estado”, agregó al señalar que la percepción es adecuada, puesto que en el Poder Judicial y en la Fiscalía hay una constante preocupación de atender de manera adecuada a la ciudadanía.

Sin embargo, dijo, es importante también considerar que se debe seguir trabajando y que el Gobierno del Estado debe optar por mejorar este nivel todavía más y alcanzar o superar mejor puntuación, lo cual se logrará, agregó, buscando la gobernanza, es decir, el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

Contexto

Sinaloa, quinto lugar en Estado de derecho

La medición del Estado de derecho muestra un estancamiento e incluso deterioro en gran parte de las entidades del país. Sin embargo, Sinaloa registra un avance paulatino en el puntaje general del 2018 al 2022. La edición 2021-2022 que presenta World Justice Proyect (Proyecto de Justicia Mundial) coloca a Sinaloa en el ranking número 5, con un cambio en el puntaje de 0.41 en el análisis del año 2018, 0.42 en el correspondiente al 2019-2020, 0.43 en el informe presentado del 2020-2021 y 0.46 en el 2021-2022. En México, Querétaro ocupa el primer lugar en respeto al Estado de derecho, mientras que Guerrero ocupa el último lugar (32).

Sinaloa, quinto lugar en Estado de derecho. Foto: Debate