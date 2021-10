Llama AMLO a aclarar casos de jóvenes desaparecidos en San Quintín, Baja California

Baja California.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a investigar los casos de jóvenes desaparecidos en San Quintín, Baja California, esto al encabezar la inauguración de la Universidad para el Bienestar "Benito Juárez García".

En dicho lugar, el mandatario recordó que su administración tiene el compromiso de apoyar a los jóvenes para que se les garantice el derecho a la educación y el trabajo.

En el caso específico de San Quintín, Andrés Manuel López Obrador recordó que esa localidad es un lugar muy especial pues es ahí donde muchas personas de otros estados llegan a trabajar y se quedan y hacen su familia por lo que insistió que "aquí es donde se requiere más apoyo al gobierno".

"Aquí ha habido casos lamentables de jóvenes desaparecidos y tenemos que aclarar todo eso, que no haya impunidad, que no haya violencia, que se consiga la paz en todo el país, en la idea, en el principio, en el criterio de que la paz es fruto de la justicia, por eso nos importa mucho atender a los jóvenes, para que no se vayan por el camino equivocado… el que no esté pensando nada más en lo material, en el dinero, en la ropa de marca, en el carro último modelo, todo eso que es efímero, que no tarda, que dura; más, cuando es mal habido", manifestó AMLO.

Explico que para atender la problemática, se deben fortalecer los valores culturales, morales y espirituales, para que los jóvenes no sean enganchados por las bandas criminales.

Recordó que su labor con la juventud inició con el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", el cual fue muy criticado por los "fifís", ya que explicó que ellos "no entendían cómo es que se le iba a entregar una beca o cómo se le iba a dar trabajo de aprendiz a un joven, no estaba en su esquema mental, como tampoco está en su esquema mental de los conservadores el que la educación sea un derecho y no un privilegio".

Leer más: AMLO acude a la inauguración de Universidades para el Bienestar "Benito Juárez García" desde la sede de San Quintín

Aseguró que la región le importa mucho, pues con esta visita ya es la cuarta vez que acude a San Quintín y adelanto que sus visitas continuarán por lo que esperó no incomodar a las personas por sus futuras visitas; ni modo, me van a tener que seguir viendo la cara, porque nos importa mucho atender a los que más lo necesitan, atender a todos, escuchar a todos", sentenció.