Llama Felipe Calderón "remedios" a vacunas contra Covid-19 CanSino y Sputnik V

México.- Tras que se difundiera una nota de Excélsior donde informaba que solamente han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sus uso de emergencia 6 vacunas contra Covid-19, dejando fuero a CanSino y Sputnik V, el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, llamó remedios a estos dos biológicos que sí han sido avalados para su aplicación en la república mexicana.

El sábado 26 de junio, usuarios de Twitter compartieron una nota de Excélsior titulada "Solo hay seis vacunas con el aval de la OMS; uso de emergencia contra Covid-19" en la que se daba a conocer que la Unión Europea no permite entrar a sus territorios a aquellas personas que hayan sido vacunadas con la vacuna china contra SARS-CoV-2, CanSino, ni la rusa, Sputnik V.

Mediante su cuenta oficial de dicha red social, Calderón Hinojosa, al igual que decenas de internautas, difundió el texto del medio nacional a la par que preguntaba cuántos millones de ciudadanos que habitan en la república mexicana fueron inmunizados con "remedios", haciendo referencia a los antígenos provenientes de China y Rusia.

Felipe Calderón llama "remedios" a vacunas contra Covid-19 CanSino y Sputnik V/ Fuente: Twitter @FelipeCalderon

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer: por un lado, hubo quienes apoyaron la postura del ex mandatario y se lamentaron de haber sido vacunados con alguna de esas dosis, acusando que el gobierno quiso "ahorrar dinero"; por su parte, otros arremetieron contra el panista, acusando que lo único que hace es desinformar a la ciudadanía.

Mientras que Europa simplemente no deja entrar a las personas que fueron inoculadas con dosis no validadas por la OMS, Estados Unidos además de considerar como no vacunados a quienes se les haya administrado los biológicos no autorizados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), a las personas que recibieron la vacuna en un laboratorio no autorizado, les da la opción de revacunarlos, tras 28 días de haber recibido el antígeno no avalado por las autoridades correspondientes.

A día de hoy, las vacunas contra Covid-19 que han recibido la aprobación de la OMS son la de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson), Sinopharm, Sinovac y Moderna.