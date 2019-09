Llama Fox a frente contra AMLO 

CIUDAD DE MÉXICO.-Vicente Fox llamó a partidos políticos de Oposición y a diversas organizaciones a unirse para recuperar el equilibrio de Poderes en el País, ante la conducción mesiánica de Andrés Manuel López Obrador.



"Ya me reuní con Calderón, con Margarita, con Alito de PRI, con el PAN, con los Chuchos del PRD, ya me reuní con todos, vamos a cabalgar de nuevo.

"Vamos a repetir el año 2000, con estrategia, con inteligencia, desnudando, descarando las mentiras y engaños de este personaje", señalo el ex Presidente Vicente Fox en entrevista, luego de acudir a la Asamblea Nacional del PAN donde el partido renovó a integrantes del Consejo Nacional.Dijo que es indispensable restaurar los equilibrios del poder.

Cabalgamos de nuevo

La ocasión lo amerita, México lo demanda pic.twitter.com/D1H9Oq16ko — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 21, 2019



"Llamo a todo México, a todos los partidos políticos, no podemos estar con una sola voz, un solo personaje, imponiéndonos a su criterios que sí se hace y que no se hace.



"Las cosas van mal, se están poniendo peor, están de color hormiga. Así que cabalguemos contra tulicatas, chichis bravas, víboras prietas y demás alimañas que se han refugiado en Morena y la 4T", expresó.

López, sigue la mata y la muerte dando!

Nunca en la historia desde la 4a matazon se había visto tanta sangre y tantos muertos.

Por si se te olvida en mi gobierno el país alcanzó el más bajo índice d criminalidad de todos tiempos



Ataque a bar en Uruapan deja al menos 4 muertos . — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 21, 2019



Convocó a los mexicanos a organizarse con miras a los procesos electorales del 2020 y 2021, porque es una fecha crucial, estratégica para México, porque ahí se decide el futuro del País.



"No podemos seguir perdiendo instituciones que son hoy independientes, no podemos seguir perdiendo instituciones, como el Seguro Popular, como el área de vivienda, infraestructura carreteras, no podemos seguir perdiendo empleos, perdiendo crecimiento, no podemos seguir con este pan y este circo, este circo se tiene que acabar", mencionó.

Así es la ruta de autoritario a dictador.

México ya pasó por esas con éxito.

Con López no será la excepción.

México no será Venezuela!¡ https://t.co/Z06KJJfes4 — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 21, 2019



"Necesitamos un presidente, no un parlanchin, un cuate que se la pasa en las mañaneras, criticando, discriminando, eso tiene que terminarse".



Sobre su regreso a Acción Nacional, expresó que nunca dejó de ser panista y que está de regreso en casa.

Sin confianza,no hay inversión.

Sin inversión no hay empleo



INEGI,

Con López, sufre peor racha inversión de la IP.

La formación bruta de capital (inversión) por parte del sector privado cayó 2 por ciento a tasa trimestral, ligando cinco trimestres consecutivos de contracción. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 21, 2019



"Soy panista de corazón, pero encima de eso está México, México es lo que me preocupa, el futuro de México me tiene con esta invitación de venir a colaborar con el PAN, con el PRI, con el PRD, con MC, con quiera restaurar los equilibrios del poder", puntualizó.



Dijo que todos en el País quieren acabar con la corrupción y acabar con la violencia, pero no a la manera en que "ese cuate" está proponiendo.



"Cambiemos este régimen, cabalguemos para cambiar las cosas, como lo hicimos en el año 2000", comentó.