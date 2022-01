Llama PRD a no participar en la "farsa" de la consulta de revocación de mandato

Ciudad de México.- El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva hizo un llamado a la sociedad civil, académicos y políticos a no participar en la "falsa consulta" de revocación de mandato.

A través de un comunicado, el líder partidista señaló que este exhorto surge ante la insistencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de imponer al Instituto Nacional Electoral un plan de austeridad con la finalidad de llevar a cabo a como dé lugar la consulta popular de revocación de mandato.

“Hoy, la democracia, que nos llevó años de lucha consolidar, está en riesgo y amenazada por un gobierno autoritario y omiso ante la grave situación que enfrenta el país en el sector salud y en economía, por lo que México está nuevamente en situación crítica por la cuarta ola de contagios por COVID-19. Y mientras tanto, el titular del Ejecutivo y sus funcionarios se dedican a atacar instituciones autónomas y centros académicos, obsesionados por consolidarse en el poder y tener el control absoluto de todo, pero no nos vamos a quedar callados", enfatizó.

En este sentido, Zambrano Grijalva dijo que, si necesitan dinero para llevar a cabo la consulta, lo tomen de sus obras "faraónicas", o que recorten 3 mil millones de pesos de la nómina de quienes calificó como "vividores de la nación", ya que señaló que es el gobierno quien está obligado a acatar la resolución del TEPJF y otorgarle al INE el recurso que solicita.

"Reitero que el PRD se opone rotundamente a esa consulta costosa, falsa e inútil, y llamamos a la sociedad mexicana a que no participe en esa farsa... Quieren sentar el precedente de que, si no se hace la consulta para la revocación de mandato con las 161 mil casillas, echarle la culpa al INE de que no la organizó, de que fueron los responsables de malos resultados para ellos y así empezar una nueva embestida para desacreditarlo con miras a las elecciones del 2024", concretó.