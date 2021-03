Llama Salgado Macedonio a simpatizantes a protestar por su retiro de candidatura

Guerrero.- El senador con licencia Félix Salgado Macedonio hizo un llamado a todos los guerrerenses que votaron por él en las dos encuestas que realizó Morena para elegir al candidato a competir por la gubernatura de Guerrero a que salieran a las calles a protestar en contra de lo que calificó una acción "arbitraria y antidemocrática" del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que este decidiera quitarle la postulación.

El día de ayer, los consejeros del órgano electoral votaron a favor de que le fuera retirada la candidatura al exalcalde de Acapulco argumentado que no había entregado en tiempo y forma los gastos de precampaña, mismo que, al momento de presentarlos, estaban en ceros.

Durante un mitin convocado por Salgado Macedonio, el servidor público tildó como un ataque contra la democracia lo determinado por el INE al votar a favor de que le fuera anulada la postulación como aspirante a la gobernación estatal de Guerrero.

Señaló que el actuar de la institución está motivada por la "mafia", detrás de la cual, denunció, hay "intereses oscuros". Indicó que todo lo que busca el órgano institucional es que él y lo que el partido Morena representa no llegue a conquistar la dirigencia de la entidad y, con ello, "no llegue la democracia en Guerrero".

Sin embargo, el legislador con licencia manifestó que el INE está equivocado en su resolución, amagando que van a demostrarles "quién es Guerrero" y asegurando que no se van a quedar con los brazos cruzados ante esta situación, puesto que refirió que lo que se quiere es cumplir con la voluntad del pueblo.

En este sentido, Salgado Macedonio dio a conocer que su equipo de abogados, así como el partido al que pertenece, presentarán una impugnación en contra de lo determinado por el órgano electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Asimismo, reveló que, hasta el momento, no ha recibido notificación alguna de parte del órgano electoral acerca de la anulación de su candidatura, por lo que subrayó que mientras no sea puesto en entendimiento sobre ello, el mantendrá sus actos públicos. No obstante, aclaró que en cuento el INE le de aviso sobre ello, él cancelará todas sus actividades públicas y se continuará con la pugna legal junto con sus asesores legales.

En más de una ocasión, Félix Salgado Macedonio manifestó que el órgano presidido por Lorenzo Córdova fue más allá de sus funciones al determinar cancelar su postulación debido a que consideró que "no es juez que califica la elección, sino árbitro que se pone en medio para regular la campaña".

El morenista se mostró confiado de que el TEPJF termine por anular la resolución del INE y, con ello, él pueda continuar con sus actos de campaña camino a la contienda por la gubernatura de Guerrero.

En este tenor, Salgado Macedonio pidió a sus simpatizantes que las protestas las lleven a cabo de forma pacifica, sin que se tomen casetas ni inmuebles públicos, ya que enfatizó que esas acciones no son del agrado de la ciudadanía.