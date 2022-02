Llaman a rescatar a Morena de Mario Delgado

Ciudad de México.- Fundadores y dirigentes de Morena, identificados con la corriente más radical, llamaron a las bases a rescatar al partido de la dirigencia encabezada por Mario Delgado.

Sin pedir su renuncia, convocaron a la resistencia y organización para impulsar cambios en la dirigencia.

En el Monumento a la Revolución se convocó a la Primera Convención Nacional Morenista, la cual fue conducida por el politólogo John Ackerman.

El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignición Taibo II, calificó la asamblea como la reunión de los agraviados.

Leer más: Cámara de Diputados da por lo menos tres contratos de obras a empresa 'favorita'

"Aquí está la reunión de los agraviados. Los aquí presentes, agraviados, porque no se les considera en un proceso electoral, porque no se les tomó en cuenta; pues dejemos de ser agraviados, ¡chinga! Vamos reconstruyendo el partido, es nuestro", expresó sobre el sentido de inconformidad que ha surgido en la militancia a raíz de la imposición de encuestas para definir candidaturas.

Indicó que luego del 68, el sueño era lograr un gran partido social, de izquierda que reagrupara y que ayude a impulsar la lucha popular.

Aunque se ganó ya el Gobierno, dijo, sigue queriendo un partido de causas sociales.

"Sigo queriendo un partido, quiero un partido que tenga una actitud crítica positiva frente al Gobierno.

"No se trata de un partido que apoye la lucha social; se trata de un partido que encarna, que es la razón de ser, de estar en el seno, en el corazón de la lucha social. Sigo soñando en un partido que no sea burocrático, aburrido y tedioso, el cual parece que todos los días le lee la cartilla el INE, para ver cómo se tiene que comportar", expresó Taibo ante los asistentes.

También participaron la ex Secretaria, de la Función Pública; el ex titular del Medio Ambiente, Víctor Toledo; el ex director del Instituto Nacional Para Devolver al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas; y el padre Solalinde.

Sandoval que dejó el cargo tras las elecciones de junio del año pasado, indicó que la lucha anticorrupción y contra el neoliberalismo han marcado las acciones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero, dijo, la lucha está en riesgo.

"Hoy el neoliberalismo quiere infiltrarse en Morena, dominar la lógica de nuestra construcción tan heroica que es Morena, pero las bases no lo vamos a permitir, no lo debemos permitir, Morena es la única oposición al neoliberalismo", manifestó.

Jaime Cárdenas dijo que la asamblea es un acto de resistencia frente a las estructuras y el aparato de un partido que no ha sabido estar a la altura de la Cuarta Transformación.

"Estamos en resistencia, frente a un liderazgo elitista, excluyente. ¿Hoy en día qué es Morena?, Esa estructura electoral, ¿qué es? Es una estructura vacía, un cascarón que no representa a nuestra militancia.

Leer más: Denuncia contra hijo de AMLO será testimonial de que FGR "no se hará nada", afirma Marko Cortes

Debemos exigirle a esa dirigencia elitista de Morena que no podemos ser un partido, no queremos convertirnos en un partido de tribus, se ha encargado a ser una maquinaria electoral, que todos los días que pasa pierde contacto con la ciudadanía y pierde contacto con sus bases", acusó el también ex diputado federal y ex consejero electoral.