Llaman "traidor" a Mario Delgado en la primera Convención Nacional Morenista

Cabe recordar que el rechazo de los militantes a Mario Delgado se ha evidenciado en otras ocasiones, pues no es la primera vez que lo llaman "traidor" y lo corren de los eventos del partido. En días recientes, el líder morenista fue corrido a "huevazos" durante sus visitas a Durango y Aguascalientes.

El secretario de Derechos Humanos del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Carlos Figueroa , opinó en su intervención que el partido puede decaer como institutos políticos de derecha si no respeta sus bases y estatutos.

" Aquí está la reunión de los agraviados . Los aquí presentes, agraviados, porque no se les considera en un proceso electoral, porque no se les tomó en cuenta; pues dejemos de ser agraviados, ¡chinga! Vamos reconstruyendo el partido, es nuestro", expresó el escritor.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.