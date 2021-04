Llamó AMLO "corruptos" a magistrados de la SCJN por caso Cassez; Sánchez Cordero fue uno de ellos

México.- Con motivo de la exhibición del montaje del arresto de Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez expuesto durante la conferencia de prensa matutina, circuló un video en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama corruptos a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en aquel entonces liberaron a Cassez, entre los que se encuentran Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Arturo Zaldívar, actual presidente del máximo órgano judicial.

A fin de dar a conocer las simulaciones y complicidades que se daban entre medios de comunicación y altos funcionarios de gobiernos pasados, el presidente López Obrador presentó en su rueda de prensa de Palacio Nacional el caso del montaje que llevó a cabo el entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, y el periodista Carlos Loret de Mola y equipo de Televisa, en la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al respecto, se dio a conocer un video grabado en el 2013, año en el que dejaron en libertad a la ciudadana francesa, en el que aparece el titular del Poder Ejecutivo Federal reclamando que detrás de la liberación de Florence Cassez estaba la mano del aquel entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Leer más: Exhiben en La Mañanera de AMLO montaje del caso Florece Cassez a cargo de Loret de Mola

En el video López Obrador acusa que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron a favor de que Cassez fuera liberada lo hicieron por orden del presidente Peña Nieto llamando indirectamente a estos funcionarios "corruptos".

"Ha quedado muy claro lo que hizo hoy la Suprema Corte de Justicia contra los trabajadores electricistas. Lo que hizo hace unos días dando libertad a una señora de manera rápida dejando sin protección a las víctimas todo por recomendación, que no me vengan a decir que en las dos decisiones que ha tomado la Corte no ha tenido que ver Peña Nieto, desde luego que sí, él fue el que dio la orden para las dos decisiones", expresó con enfado López Obrador.

Y uno de esos funcionarios "corruptos" que obedecieron, según palabras del propio jefe del Ejecutivo que en aquel entonces era opositor al gobierno en el poder, lo mandatado por el expresidente fue el actual Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, el cual presento el proyecto para que Florence Cassez fuera liberada argumentado las irregularidades cometidas durante su detención y en el proceso judicial señalando la violación de sus derechos humanos.

Leer más: Si Azucena Pimentel participó en montaje de Loret, no puede estar en el gobierno: AMLO



Mientras que una de las magistradas que votó a favor de que la francesa fuera excarcelada fue la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien propuso "la concesión de un amparo liso y llano", así como el ordenamiento inmediato de su libertad, respaldándose en lo propuesto por Zaldívar Lelo de Larrea.

Cabe mencionar que a pesar de que 3 de los funcionarios, la mayoría calificada, otorgaron el fallo a favor de que Florence Cassez lo hicieron en el sentido de que se violentó el debido proceso, mas nunca el fallo fue exculpándola de su inocencia o culpabilidad en el caso.