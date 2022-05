"Llega a ganar 25 millones de pesos": AMLO exhibe salario millonario de Jorge Ramos

"El pdte. López Obrador tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas si no quiere. Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores, como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. AMLO ya escogió su lado ", aseveró Jorge Ramos.

Los señalamientos del presidente de México contra el conductor de Univision se dan a unos días de que Jorge Ramos lo criticó por amagar con no asistir a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos excluye a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua .

" ¿Quién paga tanto dinero? ¿De dónde sale ese dineral? Ojalá y nos lo aclare . Si no tiene que ver con lo público, lo político, entonces no tiene por qué informar. Ah, pero si están haciendo juicios de valor, si están defendiendo intereses que afectan a los pueblos, pues sí es un acto de honestidad", comentó el mandatario federal.

Esto al recordar que hace unos días Jorge Ramos acusó a AMLO de estar del lado de los tiranos por negarse a acudir a la Cumbre de las Américas si el gobierno de USA no invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Raúl Durán Periodista

