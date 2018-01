Llega a los antros el promocional de Movimiento Naranja

MÉXICO.- La canción oficial del partido Movimiento Ciudadano interpretada por el niño Yuawi se ha convertido en tal suceso, que ya hasta se toca en algunos antros.

A través de las redes sociales se ha compartido videos en los que ve a cientos de jóvenes bailar al ritmo de la pegajosa canción.

El estribillo de la canción con el que se promociona el partido en el periodo de precampañas es coreada por jóvenes en antros de música electrónica mientras bailaban en a celebraciones de año nuevo.

Y mientras algunos se declaran ya hartos de la canción, otros la siguen compartiendo en videos que parodian.

Hay versiones remezcladas con otras populares canciones de Maluma, mientras se amplía la discusión sobre la moralidad de utilizar a niños como Yuawi en promocionales políticos aún y cuando éstos se den durante las precampañas.

Despierta Veracruz posteó en su página de redes sociales la versión hecha por un DJ de ese estado.

Yuawi, el niño que interpreta el tema "Movimiento Naranja", se ha convertido en un fenómeno viral en las diferentes redes sociales de Internet por su canción, uno de los spots del partido Movimiento Ciudadano.

El pequeño se llama Yuawi López, es originario de Sierra Alta, Jalisco.

Su primera incursión en el medio fue como participantes de La Academia Kids 2 de TV Azteca; no ganó, pero llegó a las últimas emisiones del reality.

La nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, que entró en vigor en el mes de octubre del 2015, no prohíbe esta práctica como tal, a menos de que se ponga en riesgo al menor, que menoscabe su honra o reputación o que los padres de estos no den su consentimiento para que se tomen las imágenes, o que los mismos niños no acepten ser fotografiados; sin embargo, expertos consultados por este medio reprochan tales actividades, pues entra en juego también la privacidad de los menores y a no ser revictimizados en caso de encontrarse en una situación vulnerable, ya sea en su salud o económica.

Durante las llamadas precampañas que iniciaron el pasado 14 de diciembre, los mexicanos estaremos expuestos a más de 17 millones 919 mil 360 spots en radio y televisión asignados tanto a partidos políticos como a la autoridad electoral.

¿Cómo fueron repartidos los tiempos oficiales a la que las fuerzas políticas tienen derecho y cuáles partidos serán los que más transmitan estos promocionales?

La asignación de tiempos en radio y TV a partidos políticos durante las precampañas no es caprichosa, se realiza mediante fórmula contenida en la ley electoral y que administra el INE.

Aunque son las fuerzas políticas las que se llevan la mayor tajada del pastel.

De los 48 minutos administrados por el INE, 30 minutos son para partidos políticos, y 18 para autoridades electorales, de acuerdo con este reglamento.

Así se distribuye el tiempo para los partidos políticos: 30% igualitario, 70% proporcional a resultados de última elección de diputados federales.

En las precampañas de 2018: 3 mil 111 emisoras transmitirán los spots, mil 877 en radio, y mil 234 en Televisión.

En total, los partidos transmitirán en tiempos oficiales, es decir, que no desembolsan recursos por ello, 11 millones 184 mil 45 spots, en tanto que la autoridad electoral, 6 millones 735 mil 315 promocionales.

Con información de El Universal.