Llega al AICM sustancia activa para 730 mil dosis de CanSino contra Covid-19

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que este jueves 22 de abril arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) la sustancia activa para 730 mil dosis de CanSino contra el Covid-19.

A través de redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón compartió un video del arribo del lote, el cual llegó a la capital a las 08:00 horas.

A través de Twitter, Ebrard confirmó que dicho biológico será utilizado para vacunar a elementos del sector educativo.

Además, el titular de la SRE confirmó que dicha sustancia será envasada en el país por el laboratorio Drugmex, que se ubica en el estado de Querétaro.

"Arriban a México desde China 730 mil dosis del antígeno de CanSino, que será utilizado para que en la planta de Drugmex, en Querétaro, se formulen y envasen vacunas contra #COVID19 listas para aplicarse", compartió la SRE a través de un tweet.

Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores

Este mismo día llegaron al AICM un millón 75 mil 200 dosis del laboratorio AstraZeneca, otorgada por el mecanismo Covax de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El canciller Marcelo Ebrard visitará Moscú del 24 al 28 de abril y se espera que se reúna con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, quien en febrero del 2020 viajó a la Ciudad de México.

Llegando sustancia activa para 730 mil dosis de CanSino que serán envasadas por Drugmex en Querétaro. Se destinará a la vacunación del magisterio. pic.twitter.com/JsSyRTXC1y — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 22, 2021

Ocupación hospitalaria en CDMX; al 25%: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 25%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el miércoles 21 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 370, es decir, 19 espacios más que en el registro del día 19 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 672, es decir, 6 sitios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 632 mil 255, que representa un aumento de mil 436 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 66 más, que se agregaron a un total de 41 mil 329.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.

Aún no es momento de hacer o asistir a fiestas ni reuniones.



Está comprobado que en estos eventos las medidas sanitarias se relajan y ocurren más contagios.



Es responsabilidad de tod@s seguirnos cuidando y evitar un rebrote.



No bajemos la guardia���� — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 9, 2021