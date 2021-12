"Llegaría a desmantelarlo": Alfredo Jalife revela qué haría si fuera presidente del INE

México.- El analista geopolítico Alfredo Jalife reveló qué haría si fuera presidente del INE, luego de que sus seguidores en redes sociales lo propusieran para estar al frente del órgano electoral.

Desde su cuenta oficial de Facebook, Alfredo Jalife respondió al comentario del usuario @QuesaVerdadess en Twitter, quien lo propuso como "presidente del nuevo INE una vez reformado".

El académico confesó sentirse halagado por la consideración, pero aclaró que no le gustan los puestos burocráticos, aunque haría ese trabajo sin recibir pago alguno, con el único fin de servir a la ciudadanía.

"Me sonrojas Quesadilla de Verdades Lamentablemente a mi no me gustan los puestos burocráticos y lo haría solamente GRATIS con el fin de servir a la ciudadania", respondió Jalife-Rahme.

En otra publicación, el conferencista explicó a detalle qué haría si fuera presidente del INE, al que desde hace 20 años ha insistido en eliminar por considerarlo antidemocrático.

Explicó que comenzaría desmantelando al Instituto Nacional Electoral hasta su "mínimo funcional", despidiendo a los más de 260 asesores y dejanto tan sólo a cinco consejeros con un salario máximo de 50 mil pesos mensuales. Por ello, Alfredo Jalife insistió en que "no les convengo como presidente del INE".

"No les convengo de presidente del INE. Llegaría a desmantelarlo a su mínimo funcional, despediría a la bola de asesores zánganos que allí pululan, contaría con solo 5 consejeros con un salario máximo de $50k al mes y yo no cobraría nada por que sería un honor ciudadano, así que no les convengo, piénsenlo bien jajaja", expuso el especialista.

Agregó que daría continuación a una investigación detenida 15 años atrás por el presunto robo deliberado de la base de datos ciudadanos del INE, por la cual señala a Choice Point, Isaac Woldenberg Karakowsky, Edmundo Jacobo Molina, así como los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdova.

"Proseguiría la investigación detenida desde hace 15(sic) años del robo deliberado de la base de datos ciudadanos por Choice Point en connivencia con Isaac Woldenberg Karakowsky y sus empleados de entonces: el sonorense Edmundo Jacobo Molina, el nipón Murayama y su tapón Lorenzito(que nunca creció y se pervirtió)", aseguró Jalife.