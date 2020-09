Llevar a cabo una consulta para enjuiciar a expresidentes no es violar garantías: AMLO

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defendió su postura en La Mañanera sobre las recientes declaraciones de Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte, al catalogar la consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes como inconstitucional.

AMLO aseguró que al realizar esta consulta no se están violando las garantías de nadie, sino todo lo contrario, pues estaría permitiendo a los mexicanos ejercer su derecho a la democracia y soberanía al decidir sobre el futuro el país.

López Obrador aseguró que el juicio contra los expresidentes no es un asunto anticonstitucional, pues no viola los derechos humanos ni se trata de un juicio sumario, asegurando que debe ser el Ministerio Público y los jueces los que decidan sobre los posibles delitos de los expresidentes en caso de que la gente apruebe el referéndum.

Para apoyar su argumentación, López Obrador enfatizó el lenguaje jurídico incluido en la pregunta que presentó al Senado, que es la siguiente:

"¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?".

El mandatario argumentó que se le hace "no sustancial el impedir una consulta alegando que se violan derechos humanos" porque en la pregunta no va "un sesgo".

¿Dónde está la violación de los derechos humanos? Entonces no se podría juzgar a nadie. ¿Cómo me vas a abrir una investigación si me estás violando por anticipado mis derechos humanos? No se podría investigar nada", ironizó.