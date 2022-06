"Llévense el nuestro": AMLO ofrece el avión presidencial al gobierno de Argentina a plazos

Por ello, el presidente López Obrador afirma que la venta del avión presidencial a Argentina todavía no se descarta, al tiempo que volvió a lamentar las dificultades que ha tenido para venderlo, pues resulta demasiado caro, producto del derroche de sexenios pasados.

"Es como el avión presidencial. Ya se agotó, por ejemplo, la capacidad de tiempo de vida útil del avión presidencial de Argentina, entonces les mandamos a decir: 'ahí está, llévense el avión nuestro', además es un gobierno amigo , pero el avión nuestro tiene un avalúo de 110 millones de dólares, y ellos reservaron 30 millones de dólares, todavía no lo descartamos que puedan dar los 30 y en plazos paguen después el resto", comentó AMLO sobre el avión presidencial.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.