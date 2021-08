Lo asesoro gratis para que se largue: "Jefe Diego" responde a AMLO sobre revocación de mandato

México.- El abogado panista Diego Fernández de Cevallos aseguró que daría asesoría legal gratis al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con tal de que "se largue" si la consulta de revocación de mandato decide que deje el poder.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el "Jefe Diego" respondió a la broma de AMLO, quien dijo este jueves que "ni modo que pida" asesoría legal al panista si el resultado de la consulta popular no lo favorece, asegurando así que no se amparará.

Que no tenga duda: si es para que deje de hacer destrozos y decir estupideces, lo asesoro para que se largue y no le cobro", fue la respuesta de Diego Fernández.

El excandidato presidencial del PAN tardó apenas unas horas en responder a AMLO, a quien llamó "tartufo" para citar las declaraciones que hizo al mencionarlo en Palacio Nacional este jueves.

Esta fue la respuesta del panista a la broma de AMLO. Imagen: Captura de Twitter

En La Mañanera de este 5 de agosto, AMLO arremetió contra los "anti demócratas" que buscan impedir la consulta popular, y recordó que incluso hay una reforma constitucional para que se lleve a cabo la práctica de la revocación.

El mandatario aseguró que aceptará el resultado de la consulta y si los mexicanos deciden que se vaya, él se irá sin buscar amparos, y a modo de broma añadió que buscará la ayuda legal del "Jefe Diego", lo que provocó risas entre los reporteros.

Si se hace la consulta y se decide que yo me quede, pues adelante. Si deciden que me vaya, pues me voy. Ni modo que voy a buscar un abogado, que voy a pedir que me asesore Diego Fernández de Cevallos o los constitucionalistas expertos del periodo neoliberal", dijo AMLO.