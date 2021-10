¿Lo conocías? El hijo extramarital de Peña Nieto que murió por un tumor maligno

México.- Hace algunos años, el expresidente Enrique Peña Nieto confesó la pérdida de uno de sus hijos, producto de un amorío extramarital, a consecuencia de un tumor maligno.

A pesar de que Paulina Peña Pretelini es la hija más conocida del expresidente Peña Nieto, el exmandatario federal tiene 3 hijos más; uno de ellos concebido fuera del matrimonio con su difunta esposa Mónica Pretelini.

En entrevista con la periodista Katia D'Artigues, el ex jefe del Ejecutivo Federal mexicano reveló que le había sido infiel a su primera esposa y que, a consecuencia de ello, había tenido dos hijos, uno de ellos había muerto por una malformación.

"Le detectaron un tumor maligno y perdió la vida. No me resulta fácil hablar de este tema, y además te diría que no serán muchas veces que quiera hablar sobre el tema", mencionó durante las campañas presidenciales de 2012.

Por su parte, sobre Diego Peña Díaz, el hijo más pequeño de Enrique Peña Nieto, producto de su relación con Maritza Díaz Hernández, en los tiempos electorales, cuando el niño apenas contaba con 7 años de edad, el ex gobernador del Estado de México señaló que aunque su relación con él no es cercana, siempre se ha encargado de lo necesario para su crianza.

Leer más: ¿Todo fue malo? Esto fue lo mejor de Felipe Calderón durante su sexenio en México

En aquella entrevista para El Universal, Peña Nieto reconoció que la relación con Mónica Pretelini tambaleó tras que le confesara que le había sido infiel y que había tenido dos hijos fuera de su contrato conyugal. Sin embargo, destacó que, luego de la crisis, pudieron reencontrarse como pareja.