¿Lo desea con el alma? Chumel Torres exhibe la contradicción de AMLO sobre el uso del petróleo

México.- Chumel Torres exhibió la contradicción de AMLO sobre el uso del petróleo, pues por un lado el presidente de México afirma que ya no quiere que se use y por otra lado, construye una refinería de combustible y compra otra.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el influencer y youtuber Chumel Torres, evidenció que la contradicción es la definición del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues dice una cosa y hace otra.

“Desear que ya no se usen combustibles fósiles y a la vez hacer una refinería nueva define a la perfección qué es López Obrador”, tuiteó Chumel Torres, quien ya ha sido identificado como uno de los influencers opositores al gobierno de AMLO.

Fue en la conferencia Mañanera del 27 de diciembre del 2021, cuando el presidente López Obrador fue cuestionado acerca de la controversia que levantó la compra de la refinería Deer Park, pues se proyecta un futuro con el predominio de vehículos eléctricos en las calles.

Ante ello, AMLO afirmó que desea desde el fondo de su alma que ya no se utilicen combustibles fósiles, pues son recursos no renovables, es decir, se acaban y ya no hay más, no se pueden producir.

“Yo deseo con el alma que ya no se utilicen combustibles fósiles, porque se trata de recursos no renovables y tenemos que cuidar la naturaleza, el medio ambiente. Por eso tenemos que ser muy prudentes y extraer, como lo estamos haciendo, sólo lo que necesitamos para nuestro consumo interno”, declaró AMLO, lo causó el reproche de Chumel Torres y de múltiples opositores en redes sociales.

Tras ello, y fue algo que no exhibió Chumel Torres, AMLO explicó que aunque ya existen los autos eléctricos, faltan muchos años para que estos dominen el mercado, que a pesar de que han comenzado a comercializarse, aún están lejos de llegar a la mayoría de la población.

Además, AMLO señaló que a pesar de los avances tecnológicos, aún no se ha logrado crear sustitutos confiables que puedan sustituir con solidez el uso de recursos no renovables.“Hay también otra realidad: no se ha logrado avanzar lo suficiente para crear los sustitutos o las nuevas energías; es más la propaganda que la realidad, que los hechos”, declaró el presidente mexicano sobre la necesidad de seguir utilizando petróleo.

“Y, bueno, ¿qué está pasando?, que hay una demora en la creación de las energías alternativas. Por ejemplo, los carros eléctricos, pues sí, es muy importante, ya los hay, pero va a llevar más tiempo. (...) La automatización, lo mismo. Los carros que no requieren conductor todavía falta resolver problemas de circulación en las ciudades”, explicó AMLO.

Sin difundir estas últimas explicaciones de AMLO, Chumel Torres lo acusó de ser contradictorio y que esa era su definición. Pues por un lado hace declaraciones que no concuerdan con la construcción de la refinería Dos Bocas y la compra de la refinería Deer Park.